UD LOGROÑÉS Año nuevo, ¿vida nueva? Eloy Madorrán La UD Logroñés vuelve al trabajo con el objetivo del Racing a corto a plazo y el de romper su techo de cristal, en el largo ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Jueves, 3 enero 2019, 10:18

La plantilla de la UD Logroñés regresa esta mañana a los entrenamientos. Atrás quedan los días de turrones y familia. Ahora los blanquirrojos tienen por delante dos retos principales. El primero, el más cercano en el tiempo, es el partido del sábado frente al Racing de Santander, el líder del Grupo II, que visita Las Gaunas (17.00 horas). El segundo, y más importante, romper el techo de cristal que penaliza a los de Sergio Rodríguez, que cada vez que se aúpan a los puestos de 'play off' fallan y se descuelgan.

La visita del Racing de Iván Ania es una oportunidad perfecta para que la UD Logroñés comience el curso futbolístico 2019 ilusionando a los suyos. No sólo por el hecho de recortar distancias con los cántabros (ahora separan a los dos equipos 11 puntos), sino por el claro mensaje que se enviaría al resto de competidores.

Si hay algo que se le demanda a los de Sergio Rodríguez es el carácter y la eficacia necesaria que distingue en esta categoría a los aspirantes sobre el papel de los aspirantes sobre el terreno de juego. Es un debe que los blanquirrojos no han podido corregir hasta el momento, pero que todavía hay tiempo suficiente para hacerlo. Cuando en la jornada 14, tras ganar en Las Gaunas al Vitoria (1-0), los riojanos se pusieron cuartos (25 puntos), con otro partido en casa la semana siguiente, la afición esperaba un paso al frente. Pero nunca llegó. La semana siguiente se mantuvo el puesto en la tabla pero sin pasar del empate ante la Real Sociedad B (1-1). Luego llegó la derrota en Anduva (1-0) -donde los riojanos merecieron más- que apartó al equipo del 'play off' y dos empates decepcionantes, ambos sin goles: ante el Arenas en Las Gaunas y ante el Izarra en Estella. Así las cosas, la UD Logroñés ocupa antes de la visita del líder el sexto puesto con 28 puntos, los mismo que el séptimo (Leioa) y el quinto (Langreo). El acceso a los puestos de 'play off' lo marca el Oviedo B con 32 puntos.

En lo deportivo, la Unión Deportiva Logroñés trabaja esta semana con las miras puestas en la recuperación de Marcos André. La ausencia por lesión del brasileño ha lastrado la ya de por sí exigua capacidad realizadora de los blanquirrojos. De hecho, el equipo que entrena Sergio Rodríguez suma ya 294 minutos sin marcar un gol, desde el tanto que logró Ander Vitoria para empatar el duelo ante el filial donostiarra.

Mientras, el Racing de Santander prepara el partido del sábado con la tranquilidad que le otorgan los 41 puntos con los que lidera la clasificación. Y hay novedades en el aspecto deportivo ya que la plantilla que dirige Iván Ania registra la incorporación de un nuevo futbolista Alberto Noguera, un mediapunta llegado desde Soria en calidad de cedido por el Numancia. Mientras, en el capítulo de bajas, Juanjo Expósito ha dejado la disciplina blanquiverde. En lo que respecta al partido contra la UD Logroñés, Iván Ania no podrá contar con Cejudo, a priori, con molestias físicas que le impiden entrenarse con sus compañeros.