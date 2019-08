Nuevo inicio, misma ambición El lateral Julen Arellano busca un disparo presionado por Nacho Díaz en el entrenamiento de ayer. / Sergio Martínez El Calahorra recibe al Real Unión con la intención de firmar otro arranque de campaña como el del pasado curso SERGIO MARTÍNEZ Logroño Sábado, 24 agosto 2019, 09:14

Hace un año el Calahorra regresaba a Segunda B con victoria. Ante el Amorebieta, el equipo rojillo se estrenaba en la categoría con un partido inmaculado, que marcaría un arranque liguero que durante varias semanas hizo soñar a sus aficionados y colocó al equipo entre los mejores de la liga. Ahora, el Calahorra vuelve a empezar con esa misma ambición. Al menos, por repetir ese triunfo inicial del agosto anterior, esta vez ante el Real Unión (La Planilla, 20.30 horas), un equipo que pretende igualmente empezar con buen pie después del sufrimiento del curso pasado.

El verano llega a su fin sin finalizar agosto. Quedó atrás la pretemporada, los entrenamientos de preparación, la tonificación física, los amistosos intrascendentes. Llegó la hora de la verdad.

El Calahorra arrancó a mediados de julio sus entrenamientos con el objetivo de la permanencia, de ganar poso en la categoría, pero es imposible no ilusionarse cada nuevo año por alcanzar mayores metas, por superar esa meritoria décima posición de la temporada anterior. Miguel Sola, pese a todo, volvía a poner los pies en suelo en la previa del debut: «El objetivo tiene que ser asentarnos, no tenemos que dejar de intentar estar lo más arriba posible pero como se nos exija más de lo que podemos dar habrá problemas».

El Real Unión aspira a no pasar apuros este año tras librarse hace unos meses del descenso

La liga da para mucho y el Calahorra lo sabe. El pasado año empezó entre los mejores, entró después en barrena enfilando el descenso y se recuperó para terminar peleando por la Copa del Rey, firmando unas últimas jornadas casi para olvidar. Teniendo eso en cuenta, parecería que la primera jornada del curso no dice mucho, pero un buen comienzo supone moral y optimismo, dejar atrás a rivales directos desde pronto. «Da un plus de confianza y seguridad», detallaba Sola. El Calahorra tiene ganas de que ruede el balón para empezar a mostrarse, aunque el técnico recalcaba que todavía será difícil ver la medida del equipo: «No es fácil engrasar la máquina con tantos jugadores nuevos, quizás no veamos al verdadero Calahorra en esta primera jornada, ojalá, pero seguramente estaremos lejos de lo que queremos».

Veinte jugadores convocados, entre ellos Rojas e Iván Martínez La primera convocatoria de Miguel Sola era el principal aliciente del último entrenamiento de la semana, celebrado ayer. Sin embargo, el técnico se guardará sus cartas hasta el último momento, poco antes del partido, cuando tenga que realizar dos descartes, ya que ha convocado a veinte futbolistas para el estreno liguero. Las bajas eran conocidas, de Cristian por sanción y de Carralero por su lesión, que todavía le impide entrenarse. Las novedades son más llamativas, con la inclusión del central Joan Rojas y el extremo Iván Martínez, ambos con ficha del filial. La primera alineación podría deparar sorpresas, ya que pocos jugadores parecen fijos por el momento. Zabal, Alberto, Morgado, Parla, José Ramón y Chaco son bazas seguras, el resto del once se construirá alrededor de las numerosas opciones que ha barajado Sola esta pretemporada.

Se trata de un partido con muchas incógnitas después de una pretemporada en la que el equipo ha sido algo irregular en sus amistosos y en la que sus jugadores se han repartido los minutos de forma equitativa, destacando especialmente la participación de jugadores sub'23 o incluso del filial. También crea expectación el Real Unión, que aspira a no pasar apuros tras librarse hace unos meses del 'play out' de descenso. «Es un equipo que por potencial económico y deportivo está para estar arriba», apuntaba Sola. En sus filas se encuentra Cárdenas, mediocentro que el Calahorra intentó retener hace unos meses. Una dura prueba para que los rojillos empiecen a dirigir su nuevo camino.