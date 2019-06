EL HARO ASCIENDE A SEGUNDA B El nuevo Haro se pone en marcha Plantilla del Haro tras su victoria en Yagüe por 0-3. / Haro Deportivo La primera medida será cerrar la continuidad de Aitor Calle, mientras que Levas y Duro son los únicos jugadores con contrato en vigor Ó. SAN JUAN HARO. Miércoles, 5 junio 2019, 09:49

¿Y ahora que? El Haro es nuevo equipo de Segunda División B, y con el objetivo de evitar lo que pasara hace 14 años, ya está en marcha el diseño del equipo para la próxima temporada. El curso 04/05, significó el debut del club riojalteño en la categoría de bronce del fútbol español. Sin embargo, la aventura sólo duró un año, regresando el Haro a la Tercera División tras finalizar último clasificado.

El club lo tiene claro, y no quiere que aquella situación vuelva a suceder. Con la idea de mantener y consolidar el equipo en Segunda B, la directiva jarrera se ha puesto manos a la obra. La primera pieza del engranaje debe ser el entrenador. Aitor Calle se ha ganado el derecho de dirigir al Haro en el inicio de su periplo por la Segunda División B. Ambas partes lo quieren, y la renovación del míster podría cerrarse en breve. A partir de aquí, y con el hándicap de no tener la figura de un director deportivo, la directiva y el entrenador serán los que confeccionen la nueva plantilla, siendo este último quien tenga la última palabra a la hora de la planificación.

La tarea que se presenta no va a ser fácil, y se prevé larga. Es por ello que las negociaciones con los jugadores van a comenzar esta misma semana. Jugar en Segunda B trae el problema añadido para un equipo como el jarrero de tener que contra con al menos 10 fichas profesionales. Además, se presenta otra dificultad, puesto que de la plantilla actual, sólo un jugador, Iván Arana, tendrá la condición de sub 23. Esta circunstancia hará necesaria la contratación de al menos cinco jugadores menores de 23 años.

Iván Arana es el único jugador sub 23 de la plantilla jarrera para la temporada 19/20

En cuanto a la situación contractual de la plantilla, por el momento sólo dos jugadores tienen contrato en vigor. Roberto Levas y Javier Duro tendrían, en principio, asegurada su presencia en la plantilla 19/20. Ambos jugadores comparten la peculiaridad de que llegaron a la capital de la Rioja Alta con la temporada iniciada. Levas llegó a finales de septiembre procedente precisamente del Zamora, equipo al que derrotó el Haro para conseguir el ascenso. El extremo aterrizó en el Mazo para sustituir a Eneko Baquedano.

Por su parte, Javier Duro era presentado el 30 de enero como nuevo jugador del Haro. El central, que había militado hasta entonces en el Calahorra, llegaba tras los problemas físicos de Pirri y Óscar. Duro, que ha jugado tanto de central como de lateral izquierdo, ha sido uno de los jugadores más destacados. No en vano, en el club calagurritano era uno de los habituales en su equipo titular, y su rendimiento en Haro no ha sorprendido. Lo inentendible para la mayoría, en este sentido, ha sido las causas de la maniobra hecha por el Calahorra. Javi Duro firmó un contrato hasta final de temporada, con la cláusula de renovación automática en caso de ascender de categoría. El Haro ascendió y Duro, salvo sorpresa, jugará la temporada que viene en El Mazo, algo prioritario para el club.

En cuanto al resto, todos terminan contrato. El club, a pesar de la necesidad de contratar jugadores sub 23, tiene la idea de mantener el bloque. No obstante, todas las líneas son susceptibles de reforzarse, sobre todo la posición de medio centro, donde el Haro solo cuenta con tres jugadores específicos: Facu, Josua y Luis. Otro de los deberes estarán puestos en el gol, ya que las lesiones y la competencia han hecho que este año el máximo golpeador del equipo no sea un delantero.