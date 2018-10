Un nuevo comienzo Los de Miguel Sola saltarán a La Planilla con la necesidad de romper con su negativa racha de tres derrotas consecutivas en la liga El Calahorra recibe al Izarra con el objetivo de dejar atrás la eliminación copera SERGIO MARTÍNEZ Domingo, 21 octubre 2018, 00:54

logroño. Dos etapas bien diferenciadas marcan hasta ahora la intensa temporada del Calahorra. La primera, hasta la quinta jornada, llena de éxitos y victorias. Alojado en posiciones de 'play off' de ascenso y habiendo superado dos fases coperas. Desde entonces, el declive. Cuatro derrotas consecutivas, tres en la competición regular y otra, la más dura, el miércoles en la tercera ronda de la Copa del Rey. La eliminación ante el Sant Andreu dejó heridas abiertas en el bloque rojillo, que veía cerca la gloria en esa competición que quiere olvidar por completo. Esta tarde, ante los suyos, en La Planilla, el Calahorra busca un nuevo comienzo con el objetivo de dejar atrás el fiasco de Barcelona y poner fin a su mala racha de resultados con una victoria obligatoria.

Los tres puntos son una necesidad. Como local, el Calahorra debe reivindicarse y demostrar que su gran inicio de temporada no está olvidado. Esas sensaciones tienen que regresar. En realidad no son demasiado lejanas, ya que el último partido del Calahorra en La Planilla fue, por imagen, carácter y juego, uno de los mejores de la temporada. Ante el Mirandés, el conjunto de Miguel Sola remontó dos goles en contra poniendo contra las cuerdas a uno de los grandes favoritos del grupo. Sin embargo, el Mirandés marcó en el descuento para hundir las ilusiones rojillas. Una derrota amarga de la que busca desquitarse el Calahorra esta tarde.

La Planilla es el escenario ideal para dar la salida a este reinicio. En su feudo, los de Miguel Sola han conseguido sus mejores resultados, con tres victorias y esa derrota de la séptima jornada. Sumar semana a semana, si es posible de tres en tres, resulta clave para alcanzar lo antes posible el objetivo de la permanencia y evitar que las necesidades se trasladen a los partidos lejos de La Rioja. Ya desde la pretemporada, tanto el técnico como los jugadores rojillos han recalcado que necesitarán el apoyo de su afición más que nunca cuando los resultados no acompañen. Ahora ha llegado el momento, y es que la eliminación copera parece haber animado incluso más a la masa social rojillo a reconocer el trabajo de su equipo para acompañarle en su recuperación.

Uno de los aspectos que más marcará el partido de esta tarde, así como los próximos a corto plazo, será el estado físico del Calahorra. Es imposible que tres partidos en una semana no influyan en la frescura del equipo, sumado además al desgaste acumulado hasta el momento por las dos competiciones. En varios encuentros previos el Calahorra ha notado ese desgaste, no tanto en la resistencia y el aguante físico sino en esa explosividad necesaria para romper los partidos. Podrían pagarlo esta tarde los rojillos, por lo que deberían entrar jugadores de refresco, aunque no ha tenido demasiadas opciones Miguel Sola de rotar en los últimos choques.

Las molestias de Yasin y Eduardo Ubis obligaron al técnico a dejar fuera de la convocatoria a ambos jugadores en Gobela y el Narcís Sala, y hoy podrían volver a ser reservados ante la posibilidad de que arriesgar conlleve desagradables consecuencias. No debería haber, por ello, sorpresas en la alineación, aunque existen dudas sobre quien actuará en punta, si Gabri, uno de los futbolistas más en forma, o Samuel, que jugó poco más de media hora el miércoles. También puede regresar Cárdenas al mediocentro después de haber dejado su posición a Almagro en los dos últimos encuentros.

De nuevo, muchas posibilidades para hacer frente a un Izarra que llega también en un mal momento de resultados, con tres derrotas consecutivas en la liga y once puntos, al igual que el Calahorra. Miguel Sola señaló ayer un importante aspecto de los navarros, y es que hasta ahora han jugado sobre césped artificial todos sus encuentros, incluso los que han disputado fuera de casa, donde ha cosechado sus mejores resultados. Situaciones paralelas y enfrentadas al mismo tiempo. Malas rachas que romper en La Planilla.