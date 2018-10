Fútbol La nueva UDL, en cinco claves Andy despeja el balón en su área. :: d.m. La necesidad ha hecho que los riojanos sean más prácticos, más rentables y rebeldes sobre el terreno de juego JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Miércoles, 24 octubre 2018, 13:49

¿Ha variado la UD Logroñés su forma de entender el fútbol? ¿Dónde queda aquella premisa de jugar bien para ganar? ¿Es un equipo más resultadista y menos preciosista? ¿Da mayor prioridad a no encajar un gol que a marcarlo?

Son algunas de las preguntas que deja en el aire la UD Logroñés, esta UD Logroñés que ha modificado su forma de planificar los partidos y que, por ahora, le está dando buenos resultados, aunque ha sacrificado por ahora su intención de ofrecer un buen fútbol por la de entregar a sus aficionados más victorias. La derrota en Calahorra cambió el escenario. Tres empates en cinco partidos jugadores y dos derrotas, dolorosas ambas. Una, en casa; la otra, en el derbi. Toco cambió en La Planilla. ¿Cómo jugará el domingo? Se supone que con los deberes de anfitrión. Por si acaso, el club hace un llamamiento a la afición y cada abonado podrá ir acompañado por una persona, de su misma franja de edad. El cambio se puede explicar en cinco puntos.

1

Mas defensivo. La UDL es un conjunto menos ofensivo, lo que no significa que no genere ocasiones. Su sitúa más retrasado sobre el césped y guarda celosamente su portería. Consciente de que le cuesta marcar goles (cinco en nueve partidos) intenta evitar que superen a Miguel.

Ese celo hace que en muchas ocasiones no se haga con el balón en segundas jugadas en el centro el campo, lo que le obliga a emplearse en demasía en labores defensivas. Además, uno de sus medios centros juega durante muchos minutos o libre por delantero de los otros dos jugadores del centro de la defensa. César Remón apenas se movió de esa posición en Santander, contra el Racing, y Andy Rodríguez también estuvo muy pendiente en otros partidos de ayudar al centro de la zaga.

2

Menos posesión. Tener el balón ya no parece prioritario. Sergio Rodríguez matizaba el domingo que a él lo que le gusta es tener el partido controlado más que la posesión del cuero. Es más fácil mandar sobre el césped con el balón en los pies, amén de sufrir un menor desgaste físico.

La UD Logroñés comenzó la temporada en Durango con mucha posesión, con abuso del juego horizontal y escasa profundidad. La idea se repitió en partidos sucesivos. A partir de la sexta jornada no le importó dar el esférico al adversario. Lo hizo en Lezama, donde alternó la espera en su campo con la presión alta. Aun así, y a pesar de no disfrutar de tanta posesión, sí creó ocasiones para marcar. En Las Gaunas, ante Real Unión y Tudelano, ejerció de anfitrión, aunque ante los navarros no generó tantas oportunidades.

3

Más vertical. De mover el balón de izquierda a derecha para intentar sacar al rival de su posición defensiva (que no lo consigue porque conoce el juego de la UDL) a buscar balones rasos entre líneas a las caídas de Olaetxea, Vitoria, Rayco, Marcos André,... y diagonales a los jugadores de banda. Pero no sólo es vertical en la elaboración de la jugada desde su portería, sino que también lo es tras robo de balón o incluso a través del desplazamiento en largo. Llega más rápido al área del adversario, pero no con los efectivos que desearía. En los últimos encuentros, Olaetxea se ha hecho con la plaza de segunda punta del equipo, pero trabaja tanto en labores defensivas que se olvida que entre sus funciones está el marcar goles. Vive demasiado lejos del área rival.

4

Bandas naturales. Sergio Rodríguez ha apostado durante mucho tiempo por el juego combinativo por dentro para generar fútbol también por fuera. Sus futbolistas jugaban a banda cambiada. Por ejemplo, Rubén Martínez y Ñoño la pasada temporada. En ésta ha utilizado al gaditano por la izquierda, que casi siempre busca los medios y la posibilidad de disparo, y a Borja Sánchez por la derecha, pero a pesar de moverse por su hábitat natural huye del carril y busca siempre el centro. Y por ahí andaba Rayco hasta que se lesionó, aunque también arrancó desde ambos laterales, frente al Sporting y el Calahorra. Atasco por el centro, sobre todo cuando el rival junta líneas y espera acontecimientos con sus once jugadores en campo propio.

A raíz de la llegada del Real Unión, el técnico olvidó el embudo y abrió el campo. Rubén Martínez por la izquierda y Víctor López por la derecha, con un lateral, Juan Iglesias, que ha jugado y mucho como extremo. Más verticalidad. Víctor desatascó el partido en Durango, pero no se ganó. El domingo mostró su capacidad para subir la banda. Dos buenas incursiones se tradujeron en una pena máxima y una clara ocasión de Rubén Martínez. Y éste generó dos opciones de gol tras el descanso. La primera, en un mano a mano; la segunda con un pase sobre la misma raya de gol tras una apertura de Olaetxea. Velocidad por banda natural, con opción de centro sin verse en la obligación de recortar hacia dentro.

5

Jerarquía en entredicho. En todos los equipos hay una jerarquía establecida dentro del vestuario. No escrita, pero sí sabida. La UD Logroñés fichó este verano muchos jugadores y, además, con historiales brillantes en la categoría. A todos ellos se les presuponía titulares, pero el campo pone a cada uno en su sitio. «Hay que demostrarlo sobre el césped», recordó Sergio Rodríguez tras ganar en Torrelavega.

El técnico dio un golpe de efecto siete días después de perder en Calahorra. Jugadores como Juan Iglesias, Pablo Bobadilla, Víctor López o Marcos André han aumentado su protagonismo, aunque aún son Sub'23 y han relegado al banquillo a nombres como los de Jonathan Bijimine, Mikel Santamaría, Borja Sánchez o Ander Vitoria, todos ellos 'titulares' en el periodo estival.