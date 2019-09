Rodríguez: «Ñoño está mejor cada día y siempre hemos confiado en él» Ñoño. / Sonia Tercero El técnico blanquirrojo quita hierro a la suplencia del gaditano, del que no tiene queja alguna, mientras que espera contar mañana con Santos JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 14 septiembre 2019, 09:23

Sergio Rodríguez no eludió hablar ayer de nombres propios, si bien la actualidad blanquirroja no es ni mucho menos convulsa. Quizá, lo más llamativo sea la ausencia de Antonio Asencio, Ñoño, de la competición.

El gaditano habló esta semana a través de las páginas de Diario LA RIOJA. No hay enfrentamientos. Simplemente, su suplencia responde a una decisión técnica. La receta no es otra que el trabajo diario. Ñoño admitía que, a ojos del técnico, no está al nivel del resto de compañeros.

Y ayer fue Sergio Rodríguez el que habló de Ñoño. Ninguna palabra más alta que otra. Tono conciliador e incluso un discurso que resta importancia a la situación. «Ñoño está trabajando a diario, como el resto de sus compañeros. Está mejor cada día que pasa. Siempre hemos confiado en él. Hay futbolistas que trabajan muy duro y tampoco están jugando, pero contamos con todos. Si trabajan duro y ofrecen su mejor versión, tendrán su oportunidad», decía el preparador.

Incluso, Sergio Rodríguez no ve tan lejos a Ñoño de sus compañeros, físicamente hablando. «No es que le falte para estar al nivel del grupo. Simplemente es que tenemos más hombres de los que pueden jugar cada domingo y tenemos que elegir», zanjaba.

Más allá de la llamativa suplencia de un jugador importante para la entidad en tiempos pretéritos, el técnico confirmó que no podrá contar con el concurso de Míchel Zabaco ante la Cultural, pero sí con el de Andy Rodríguez, porque su retirada del campo de La Planilla quedó en un susto. Incluso podría reaparecer mañana Miguel Santos. «Mañana (por hoy) tomaremos la decisión», aventuraba Rodríguez, aunque no asumirá riesgos con la condición física del zamorano.