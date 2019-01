UD LOGROÑÉS Ñoño también se apunta a Barakaldo Ñoño se ejercita junto a Marcos André al inicio de una sesión del martes. :: justo rodríguez La recuperación del andaluz y la llegada de Iñaki multiplican las variantes en la banda izquierda de la UDL | El gaditano completó con normalidad la sesión de ayer y podrá jugar JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 18 enero 2019, 19:27

Antonio Asencio, Ñoño, podrá jugar en Barakaldo. Puede y además quiere, porque no desea perderse más partidos esta temporada. Al menos, por lesión. Diferente es que el técnico decida que otros futbolistas están en mejores condiciones que él. Ayer se entrenó con normalidad y completó los diferentes partidos que se jugaron.

«Estoy bien, dispuesto para jugar y así se lo he transmitido al entrenador», decía el jugador al terminar la sesión. En un principio, su lesión muscular parecía necesitar más tiempo que dos semanas, pero no ha sido así. «Al final, se trataba de una rotura muscular vieja. No jugué el pasado sábado por precaución», apuntaba el delantero.

Lo cierto es que con la recuperación de Ñoño, las alternativas que contempla Sergio Rodríguez para el carril izquierdo se multiplican, ya que ahora dispone de tres hombres -Ñoño, Flaño e Iñaki-, que podrían ser cuatro con Rubén Martínez, aunque éste no completó el entrenamiento junto a sus compañeros. «Yo confío en mí», decía Ñoño cuando se le preguntaba por la competencia que abre la llegada de Iñaki, que también puede jugar más retrasado. «Yo siempre pienso que puedo jugar. Lo importante este domingo es ganar al Barakaldo. Un partido complicado, porque es un adversario bien trabajado, que sabe a qué juega, que gana muchos encuentros por la mínima y al final y que es segundo por méritos propios», reflexionaba.