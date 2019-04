Fútbol | Segunda B «Necesitamos tres victorias» Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El Oviedo B ha sido durante muchas jornadas el equipo revelación del grupo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 5 abril 2019, 11:24

No es una final, pero sí un partido «muy importante» porque además de ganar al Oviedo B, éste quedaría «prácticamente» fuera de la pelea por el play off con la derrota. Así se manifiesta Sergio Rodríguez ante la visita del filial ovetense, al que se ganó por la mínima en el partido de ida. El técnico mostró un discurso más fluido que el escuchado en Guernica. Allí no había mucho que decir. Hoy, sí. «Necesitamos tres victorias», afirmó para explicar la diferencia que separa matemáticamente a la UD Logroñés del play off de ascenso. Nueve puntos.

El Oviedo B ha sido durante muchas jornadas el equipo revelación del grupo. Al menos, uno de ellos, aunque con el paso de los meses ha perdido fuerza clasificatoria. Para Rodríguez, el adversario del domingo es «un buen equipo», que ha demostrado que tiene «un nivel altísimo». Considera el preparador que el filial no ha variado su estilo a pesar de firmar resultados menos positivos, por lo que augura que se verá un encuentro «bonito, pero muy difícil». «Sigue los mismos patrones que en la primera mitad, aunque hay algunos jugadores que ya no están. El juego es el mismo: dominador, vistoso, de mucho ritmo… Sigue mandando en los encuentros porque tiene un buen fondo de armario, aunque a nivel de resultados no es tan fiable como en la primera vuelta», relata. Únicamente dos victorias en esta segunda vuelta.

Sí que tiene muy claro el técnico que, al menos, el Oviedo es un equipo «diferente a los dos últimos». Y eso es bueno, porque tanto Leioa como Gernika son bloques «muy rocosos» en defensa y que «no arriesgan» en ataque. «El Oviedo es todo lo contrario. Expone mucho. Tendremos que adaptarnos a la situación, porque no vamos a dominar todos los minutos del encuentro. Además, tenemos que saber jugar con la motivación, porque el Oviedo está lejos de su objetivo, aunque al inicio de la campaña era la permanencia. Nosotros nos estamos jugando mucho y se debe notar», añade.

Jugarse mucho no es sinónimo, sin embargo, de que la UD Logroñés esté ante un partido a cara o cruz. Para Rodríguez, el partido «no se puede considerar una final», pero sí que lo cataloga de «muy importante» porque les sirve para «medirse como equipo». «Además, somos muy conscientes de que si sumamos los tres puntos estaremos mucho más cerca del objetivo. Alicientes, hay», indica antes de dar un paso más en la aseveración. «Matemáticamente, necesitamos tres victorias. Ahora bien, luego entran en juego otros resultados. Nos medimos a un buen rival y creo que es importante que dé la talla. Si ganamos, prácticamente le dejamos fuera. No vamos a mirar más allá del Oviedo, porque el verdadero objetivo es ganar», puntualiza.

Sergio Rodríguez asume que tanto empate, no sólo en los números de la UD Logroñés, en las últimas jornadas se debe a la «igualdad» existente y a que cuando se acerca el final de temporada «todos» los clubes se juegan algo. «No hay tanta diferencia entre los equipos de la zona baja y alta, salvo el Racing. Nos llamó la atención que en la primera vuelta hubo mucha diferencia entre los puntos que sumaron los de arriba y los de abajo. En la segunda ha vuelto a la normalidad», desvela. Ahora bien, no cree que un tercer empate consecutivo sería algo «inadmisible». Todo depende del prisma por el que se mire. «Estamos en una posición buena. Podemos ser positivos o negativos, pero los empates que hemos logrado en los dos últimos partidos no se ajustan a lo visto, sobre todo el día del Leioa. Los rivales también juegan y hay mucha igualdad. Lo que quiero es que el equipo demuestre que está capacitado para competir, que lo está demostrando en cada encuentro», resume.