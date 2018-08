CD CALAHORRA «No tenemos motivos para la euforia por haber sumado tres puntos» Miguel Sola, al final del entrenamiento del equipo del pasado miércoles. :: s.m. Miguel Sola | Entrenador del Calahorra El técnico se muestra prudente y espera un partido distinto al del pasado domingo SERGIO MARTÍNEZ Logroño Viernes, 31 agosto 2018, 08:24

Tras arrancar la liga de la mejor forma posible, el entrenador del Calahorra habla del buen ambiente que respira el equipo esta semana desde la prudencia, y valorando además la recuperación de sus futbolistas de cara a tener más opciones en su alineación.

-¿Qué ambiente respira el equipo esta semana después de la victoria ante el Amorebieta?

-Es bueno, aunque como en toda la pretemporada, conforme la gente se va conociendo, se hacen tantos entrenamientos y se juegan partidos juntos se vuelve más positivo. Esta semana es mejor, pero tenemos que tener los pies en el suelo. La plantilla sabe que sólo hemos jugado un partido y que hay que seguir trabajando y esforzándose para tratar de sumar. No tenemos motivos para la euforia por haber conseguido tres puntos, quedan muchos por jugar y muchos hasta que logremos el objetivo. Aún no hemos hecho nada y debemos trabajar igual o con más intensidad que de cara al anterior partido.

-En la pasada campaña el Calahorra no repitió una alineación en toda la temporada, ¿qué se puede esperar de este año?

-Nunca se sabe. Ahora especialmente tenemos partidos de Copa, que esperamos que haya varios, y eso sí que nos obligaría a rotar. Luego dependerá de muchas cosas; del rendimiento de los jugadores, de los equipos contra los que juguemos, del estado de forma, etc. A mí me gusta que todos estén atentos, que no se descuide el que juega y que el que no está jugando sepa que tiene posibilidades si trabaja, aunque no es fácil conseguir que los 21 futbolistas estén siempre con opciones. Es importante que exista competencia pero también lograr una regularidad y que el equipo esté asentado.

-Javi Barrio ya puede jugar en esta jornada y se amplían las posibilidades en la alineación.

-El otro día no estuvo por sanción, Ubis no estaba al cien por cien y Barace estaba lesionado. Cuando vayan incorporándose todos al equipo será un problema, porque sólo pueden jugar once y todos tienen un gran nivel, pero si todos los problemas son así, bienvenidos sean. Trataremos de ser lo más justos y sacar el máximo rendimiento a los que mejor estén en cada momento.

-El partido de Copa está muy cerca también, ¿han hablado ya algo sobre él?

-No se ha mencionado en toda la semana. Lo único que nos importa de momento es la liga, el partido ante el Leioa. Cada encuentro en su momento tiene la máxima importancia, no hay que pensar en el siguiente.

-¿Espera mañana un compromiso muy diferente al del domingo?

-El Leioa es un rival que se ha reforzado muy bien, con jugadores que tienen experiencia en la categoría y es un equipo con algo más de fútbol ya que se ha construido con más tranquilidad que el Amorebieta. Será un rival distinto pero todo es fútbol y por nuestra parte tendremos que salir al cien por cien para sacar el partido adelante.

-El Calahorra tendrá más dificultades para hacer su fútbol...

-Si el Leioa nos discute el balón trataremos, como siempre, de recuperarlo en cualquier zona del campo. Cuando lo tengamos debemos trabajar lo que hemos practicado durante toda la pretemporada. A menos que el contrario nos tenga asediados y no nos deje, no podemos jugar a otro fútbol que no sea el nuestro porque además es el que mejor resultados nos ha dado. No me gustaría perder eso.