UDL | Play off de ascenso «Habrá momentos en los que tendremos que tirar de las emociones que nos dé el público» Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, se dirige a sus jugadores durante un entrenamiento. / Jonathan Herreros El técnico blanquirrojo asegura estar convencido de que «Las Gaunas será una caldera»

Desde su comparencia en la sala de prensa del Rico Pérez, Sergio Rodríguez ha enviado siempre mensajes positivos. El entrenador de la UD Logroñés no ceja en su empeño de convencer a plantilla y afición de que el equipo tiene opciones de pasar la eliminatoria ante el Hércules. El 3-1 de la ida es un reto mayúsculo, pero no imposible.

Y si hay un factor que debe desequilibrar la balanza en favor de los blanquirrojos, ese es la afición. Las Gaunas. «Estoy convencido de que la gente va a acudir al estadio. Ya nos dieron una estupenda sorpresa hace dos semanas cuando vinieron nueve mil y pico. La gente nos quiere ayudar y nos va a ayudar. Estoy convencido que se va a superar la entrada del otro día. Estoy convencido que Las Gaunas va a ser una caldera porque lo vemos en el día a día. Vemos cómo está respondiendo la gente. Saben que les necesitamos y a mí no me cabe ninguna duda de que la región va a estar con nosotros». Así de convencido se mostraba el técnico ayer.

Sergio Rodríguez sabe que el ambiente de Las Gaunas va a ser clave. Será una tarde muchas emociones, muy emotiva. Y todos esos sentimientos hay que catalizarlos de manera positiva, de forma que sean positivos para los jugadores: «Hay momentos en los que vamos a tener que tirar de las emociones que nos dé el público porque lo vamos a necesitar. Es un resultado adverso y tenemos que ser inteligentes y no salir a quemar las naves desde el minuto uno. Pero habrá momentos durante el partido en los que tendremos que tirar de emociones. No va a ser un partido como otro cualquiera por el resultado, y tenemos que exponer más de lo esperado. El aspecto emocional lo tenemos que utilizar de forma positiva».

En unos momentos en lo que el aspecto deportivo pasa a un segundo plano porque UD Logroñés y Hércules de Alicante se conocen muy bien, prima agitar el árbol de las emociones para excitar los corazones blanquirrojos. Al fin y al cabo, es un partido que formará parte para siempre de la historia del club. «Lo que estamos viviendo estas semanas con la gente no sólo es importante para el club, sino para la ciudad. Se está generando un ambiente de fútbol que no veíamos hacer mucho tiempo, a pesar de haber estado en 'play off' hace tres y cuatro años», explica el técnico. «Nosotros -prosigue- notamos que la gente nos quiere ayudar, que está con el equipo. Hay gente que va a venir que no ha venido nunca a vernos pero que siente la necesidad de apoyar al equipo de su región, o a uno de sus equipos, que sabe que lo necesita y que es un momento muy delicado».

En la habitual rueda de prensa previa a los partidos, Sergio Rodríguez también tuvo tiempo para hablar del partido de ida, de la estrategia para mañana y de los posibles cambios de sistema en función del resultado.

En cuanto a la derrota en Alicante (3-1) , el técnico reconoció que había «requetevisto» el partido y que los goles en contra «fueron tres acciones muy puntuales, en dos o tres errores nuestros -que se pueden cometer- pero que ellos los aprovecharon porque son bastante buenos».

Uno de los aspectos que más urge corregir en la UD Logroñés es la eficacia en la zaga. Después de ser uno de los mejores equipos defensivos de la categoría, los blanquirrojos han encajado seis goles en los dos últimos partidos. Sin duda, una auténtica ruleta rusa tratándose de partidos de 'play off'. Sergio Rodríguez y sus jugadores son conscientes de ello y trabajan para corregirlo: «No estamos teniendo la solvencia defensiva de la temporada. Es algo evidente que no se puede esconder. Queremos volver a recuperarla esta semana, porque sin esa solvencia defensiva es muy complicado hacer todos los días ese número de goles a favor».

El técnico reclama «inteligencia» a la hora de afrontar el partido: «No salgamos a quemar las naves desde el principio. Hay que tener un equilibrio, aunque evidentemente ese equilibrio se va a vencer hacia el lado del ataque por la necesidad de hacer goles. Pero es importante que en la primera parte, y en los primeros minutos de la segunda, guardemos ese equilibrio. Si llega un momento en el que vemos que estamos lejos del objetivo, tendremos que asumir muchísimos más riesgos para intentar pasar la eliminatoria».

El cuerpo técnico de la UD Logroñés trabaja en todos los posibles escenarios que se puedan dar mañana en Las Gaunas. Los positivos y los negativos. Y en función de eso, variará el dibujo del equipo sobre el césped. «Hemos valorado diferentes situaciones que se pueden dar durante el partido y, según cómo vaya, existe la opción de cambiar la forma de jugar. No sé si con tres centrales u otra, porque hemos jugado de varias maneras durante la temporada. Evidentemente, lo más seguro será que nos obligue a jugar de una manera más ofensiva, con más riesgos, con más gente arriba».

La plantilla de la UD Logroñés está convencida de que mañana van a pasar la eliminatoria. Y, visto el ritmo de venta de las entradas, la afición no le va a fallar.