UN MOMENTO DE SUBIDÓN Víctor López supera a Errasti para marcar el único gol del partido. :: fernando díaz Víctor López da la victoria a la UDL, que sigue viviendo inmersa en un carrusel de estados de ánimo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 20 enero 2019, 00:04

logroño. El fútbol es un largo camino de contrastes en el que el ánimo pasa de la felicidad a la tristeza sin saber muy bien por qué. La victoria otorga felicidad, pero no anula la pena. La UD Logroñés ganó ayer. Por la mínima, si bien sumó los tres puntos. Un equipo práctico que se abona al sufrimiento ante su incapacidad parar ampliar marcadores. Un día feliz. Comenzaba la segunda vuelta, lo hacía con victoria y después de cerrar la primera con triunfo sobre el líder. Debutaba Iñaki Sáenz, regresa a la competición Marcos André y marcaba Víctor López su primer gol. Difícil imaginar un escenario así, pero la victoria dejaba también la tristeza de la lesión de César Remón y las dudas sobre Marcos André y Rubén Martínez, que se fueron con problemas en el aductor. La felicidad nunca es completa, aunque si este equipo se anclase en su infortunio físico, entraría en depresión.

1 UD LOGROÑÉS 0 CULTURAL UD Logroñés Miguel, Iglesias, Caneda, Bobadilla, Flaño, Rubén Martínez (Andy, m. 59), Remón (Marcos André, 65) Carles Salvador, Iñaki, Víctor López y Vitoria (Guille, m. 81) Cultural Errasti, Varela (Burgui, m. 43), Galarza, Aranda, Infante, Zuazo, Molina, Alonso (Beñat, m. 72), Ibon (Amorrortu, m. 56), Ekain y Mikel Pradera. Goles 1-0, m. 8. Carles Salvador centra al área, el cuero toca en César Remón y Víctor López aprovecha el balón suelto dentro del área para superar a Errasti por debajo de su cuerpo. Árbitro López Jiménez. Colegio Catalán. Ayudado por Ramírez y Peralta. Amonestó a Infante y Alonso. Incidencias Municipal de Las Gaunas. Tarde muy fría. Decimonovena jornada. 2.787 espectadores.

La ausencia de jugadores y la llegada de otros han abierto un nuevo escenario en la UD Logroñés. No sorprendió Sergio Rodríguez al alinear a Iñaki Sáenz ni al recurrir a Ander Vitoria como nueve de referencia. No tenía muchas alternativas ante un partido en el que necesitaba ganar. Siempre es necesario ganar, pero cuando el rival llega con la etiqueta de conjunto en descenso, la presión se dispara.

La UD Logroñés planteó un nuevo escenario en los primeros minutos. Víctor López, segundo punta, aprovechó dentro del área un balón que tocó en César Remón para batir a Errasti. Gestos de rabia entrelazados con besos al escudo. Atrás quedaba su falta de definición ante el Izarra o frente al Racing. Fuera mochilas. Se habían consumido ocho minutos de un partido que la UDL encaró con el ánimo de solventarlo con rapidez. Remón y Salvador tenían el cuero y la profundidad de su juego no era ya unidireccional, hacia la derecha, sino que por la izquierda Iñaki ofertaba un recorrido muy diferente al de partidos anteriores. Abre el campo, corre y centra al área. Era un equipo, el riojano, que tenía ritmo, cuyos puntas daban movilidad. Vitoria no se creyó el fantástico balón de Iñaki al punto de penalti y remató defectuosamente. No espera ese regalo. Poco después, el calagurritano insistía por su carril y, tras entrar en el área, buscaba el poste de Errasti, pero el portero vasco impedía que su debut se recordará por el gol que marcó. Era superior el once de Las Gaunas ante un adversario sin salida de balón y sin continuidad.

Sin embargo, éste es un equipo de estados de ánimo. Diferente es saber por qué cambia de uno a otro con suma facilidad. Esa superioridad, esa movilidad y esa profundidad desaparecieron cuando la Cultural percibió que la derrota era estéril en su afán de salir del descenso. Quizá la UDL pensó en dejar crecer al adversario para segar su vida al contragolpe. Esta vez no fue así porque tampoco generó tal opción. El balón iba y venía fruto de la imprecisión. No había control y, aunque no llegó a sufrir como en días anteriores, la incertidumbre de marcadores mínimos le derivaba hacia la inseguridad. La Cultural se hizo con la posesión del balón, pero sus argumentos ofensivos son escasos. No había claridad de ideas, por lo que su esperanza residía en balones aéreos o en jugadas trabajadas.

Ahora bien, la calidad no se discute. O se tiene o no se tiene. Y la UD Logroñés tiene calidad. En un escenario de sensaciones adversas, de ver cómo un equipo en descenso te arrebataba la posesión, pudo irse al vestuario con una goleada a favor. Caneda y Ander Vitoria acariciaron el tanto a la salida de sendos saques de esquina; Iñaki estrelló el balón en el poste tras una acción de pillo; y Marcos André se topó con Errasti en el mano a mano tras un maravilloso balón en largo al área de Caneda. Así, venció por un solitario gol de un jugador que parece más feliz lejos de la banda que en ella y, que como el resto, se reinventa a cada partido que pasa porque vive en un equipo incierto. Lo único seguro es que suma 34 puntos y que presiona a los cuatro que le preceden en la tabla.