UD LOGROÑÉS Entre el mito de Urritxe y la realidad Iago López y Caneda presionan a Ñoño en la sesión de trabajo de ayer / Fernando Díaz La UDL pone a prueba su ascenso a la zona alta de la tabla en un campo influyente pero en el que ha ganado | Los riojanos se miden al Amorebieta, que este año acusa en sus resultados en casa la renovación dentro de su plantilla JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 19 octubre 2019, 10:25

La UD Logroñés regresa a Urritxe, regresa a los campos vascos, a esos rectángulos angostos, a esos espacios en los que se teme al césped artificial, pero también al natural, sobre todo si llueve. Rectángulos que definen el estilo futbolístico, pero en los que es necesario ganar. Y no sólo es Urritxe, sino otros más, caso de Sarriena o Gobela, aunque este año ha tomado el testigo Fadura. Espera el Amorebieta, remozado e irregular, porque no es normal que este equipo haya perdido dos partidos ya en casa y, además, con siete goles encajados en ellos.

«En Urritxe necesitaremos mucha concentración en las áreas», decía el jueves Sergio Rodríguez. El campo vasco es de esos en los que el lateral derecho avanzado unos metros más allá de su área golpea y coloca el cuero en el área rival. A partir de ahí, todo puede suceder. Un remate limpio, un engaño o el inicio de una segunda jugada que puede ser decisiva. «El juego directo y las segundas jugadas son muy importantes. Los partidos son complicados y duros. El equipo debe tener mucha fuerza y concentración porque pasan muchas cosas en poco tiempo ya que es muy fácil ir de área a área», recuerda Rodríguez.

Ahora bien, la lectura es de ida y vuelta. La UD Logroñés ya sabe lo que ganar en Urritxe. Hace dos temporadas que acabó con ese mito de invencible. 1-3 y 1-2 en sus últimas visitas, aunque también ha perdido. Y curiosamente, esos cinco goles marcados, en los que se incluyen dos pena máximas, no llegaron gracias al juego aéreo o segundas jugadas claras. Es decir, en Urritxe también se puede jugar a fútbol.

A las ausencias de Jaime Paredes y Miguel Santos se ha sumado la de Gorka Pérez, que ayer no se entrenó. Regresó el domingo al once en sustitución de Zabaco y esta tarde el burgalés suplirá al vasco. No se esperan grandes cambios, aunque Urritxe haya sido coto de Rayco García, que brilló en los dos últimos partidos. El canario vive una situación similar a la experimentada por Ñoño, aunque más prolongada en la ausencia y, por tanto, más dolorosa.

Más allá del escenario, a los riojanos les espera un Amorebieta poco reconocible en resultados. Ha ganado dos partidos en casa, por la mínima y sin encajar gol alguno, como no podía ser de otra forma, pero ha perdido otros dos. Ante el Salamanca (2-3) y ante el Real Unión (1-4). Éste fue más sorprendente en aquel momento. Tanto como que haya encajado doce goles. Demasiados para un club al que le gusta defender bien. Quizá acusa los cambios. Hasta once, si bien siete se centran en el sistema defensivo, incluidos los dos guardametas. Cuestión de tiempo o de ajustar los nombres... o de ambas cosas. Desde luego, parece el escenario idóneo, aunque Rodríguez insiste en que tiene «muy manejado su estilo», en que «domina el campo a la perfección» y en que cuenta con jugadores «especialistas en segundas jugadas y en los centros laterales, especialmente con Seguín en la izquierda». Seguín propició con un centro el gol del año pasado, mientras que hace dos el tanto local llegó desde el punto de penalti, tras el rechace de Miguel. Segunda jugada. Todo muy claro antes del partido y más complejo durante él.