El Mirandés, un grande por explotar que brilla como visitante S.M. CALAHORRA. Domingo, 7 octubre 2018, 11:48

No tiene muchos secretos el Mirandés. El cuadro de Anduva es uno de los referentes en toda la Segunda División B, por trayectoria en las últimas temporadas y por afición. Un equipo convertido en grande en las últimas décadas y que quiere regresar a su cima, la Segunda División, por lo que ha vuelto a formar un equipo para repetir el éxito de la temporada pasada y proclamarse campeón. Su inicio no está siendo brillante y pese a ello está a un paso del 'play off', mostrando su mejor cara como visitante y dando la sensación de que tiene aún mucho por mostrar.

De los diez puntos logrados por el Mirandés en estas seis primeras jornadas, siete han sido lejos de Anduva. Un empate ante el Izarra, logrado por los navarros en el descuento, y victorias en Durango y Langreo. Les dirige desde la banda Borja Jiménez, un nuevo y joven entrenador que llega después de firmar una sobresaliente temporada en el modesto Rápido de Bouzas.

La plantilla del Mirandés es ambiciosa, combinando jugadores veteranos en el equipo con jóvenes futbolistas que ya han demostrado dar la talla en Segunda B. El lateral Gorka Kijera es uno de los veteranos, siendo una pieza clave en las últimas cuatro campañas con los rojillos, y acompañado en la defensa, una parcela en la que destaca el equipo, por otros futbolistas como Odei y Paris Adot ya consagrados en la categoría. Romero y Rúper, la pareja que el año pasado dirigió el centro del campo del Mirandés, sigue al mando, mientras que en la punta de ataque, el joven Claudio, procedente de un Sporting B en el que brilló el curso anterior, se ha ganado el puesto.

Calidad de sobra en el once inicial y en el banquillo. Un equipo que asusta a cualquier y ante el que el Calahorra tendrá su prueba más dura en La Planilla.