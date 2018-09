CD CALAHORRA Minutos a repartir en el Calahorra Alain Barrón disfrutó en Sarriena de sus primeros minutos de la temporada. :: s.m. Salvo el lesionado Barace y el portero suplente Gonzalo, todos los jugadores han participado entre las dos jornadas | Cárdenas, que entró en el segundo tiempo ante el Leioa, fue el último en entrar en la rotación SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 4 septiembre 2018, 09:34

El Calahorra consiguió el sábado un valioso empate en Sarriena que le mantiene en lo más alto de la clasificación del grupo II de Segunda B. Un detalle aún anecdótico pero que habla de los buenos primeros pasos del conjunto rojillo en su nueva categoría. Los dos partidos ante el Amorebieta y el Leioa han dado mucho de sí, sacando de ellos muchas conclusiones, y una de las más relevantes es la confirmación de que la plantilla del Calahorra esta formada por futbolistas de garantías, cualquiera de ellos puede participar y aportar variantes al juego rojillo. Salvo Gonzalo, portero suplente, y el lesionado Barace, todos han jugado ya.

Miguel Sola no repitió la temporada pasada ninguna alineación en el Calahorra que logró el ascenso a Segunda B. Era una seña de identidad del equipo aprovechar siempre las rotaciones para repartir minutos entre todos los jugadores, aumentar la competencia en la plantilla y buscar las diferentes variables que cada uno de ellos aportaba. Este año la línea parece ser la misma. El sábado el Calahorra saltó al césped de Sarriena con cuatro novedades en su once: Samuel, Barrio, Barrón y Yasin. Los tres primeros ni siquiera habían participado desde el banquillo en la primera jornada.

Xabier Cárdenas era entonces el que restaba por sumarse a ese reparto de minutos y lo hizo en el segundo tiempo, entrando en el campo en el minuto 50 y convirtiéndose además en uno de los más destacados del conjunto rojillo. De todos los convocados, el portero Gonzalo, una posición que no suele entrar en las rotaciones, es el único que no ha participado en estas dos jornadas. Además, el mediocentro Xabier Barace, que sigue arrastrando problemas por un golpe en el pecho, no ha podido debutar todavía, pero a buen seguro lo hará en cuanto remitan sus molestias.

Cinco con pleno

Salvando estos dos casos, el que menos ha podido aportar por el momento es Xabier Auzmendi, que jugó sólo cuatro minutos en la primera jornada, tiempo insuficiente para mostrar la calidad que el centrocampista cedido por la Real dejó ver en pretemporada. Por otra parte, cinco futbolistas han disputado todos los minutos hasta la fecha: el portero Zabal, los defensas Cristian, Duro y Morgado y el mediocentro Parla.

El Calahorra necesitaba adaptarse a un partido que se antojaba bien diferente al que le midió al Amorebieta y también otros jugadores variaron su posición sobre el césped. Cristian pasó del centro de la zaga al mediocentro, Rodrigo de la banda derecha a la izquierda y Gabri de la posición de nueve a la de enganche con la punta de ataque. La versatilidad de los jugadores rojillos se mostró a lo largo del partido con otros detalles. En la segunda parte, Cristian volvió al centro de la defensa, Javi Duro pasó al lateral izquierdo, Alberto Morgado adelantó su posición al interior y Rodrigo ocupó el puesto de delantero durante varios minutos.

El sistema de rotaciones y la adaptación de todos sus jugadores a diferentes posiciones será un aspecto fundamental para que el Calahorra funcione a lo largo de la temporada. La experiencia del pasado curso es positiva e invita a pensar que la fórmula es correcta, como suele recordar Miguel Sola, para mantener al máximo nivel de concentración y exigencia a toda la plantilla.