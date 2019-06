UD LOGROÑÉS Miguel, operado con éxito Miguel Martínez de Corta conversa con Félix Revuelta durante una visita del propietario. :: díaz uriel El capitán de la UDL se puso ayer en manos de Mikel Sánchez para superar la rotura del ligamento cruzado izquierdo ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 21 junio 2019, 09:19

logroño. Día importante ayer para el capitán de la UD Logroñés Miguel Martínez de Corta. Y día que concluyó con éxito. El portero riojano pasó por el quirófano para operarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo en el encuentro entre el Arenas y la UD Logroñés el pasado 4 de mayo. Todo sucedió en el minuto 40, cuando Miguel salió del área para despejar el balón con su pierna izquierda. Cayó al suelo y se hizo el silencio en Gobela. A partir de ahí, regreso rápido a Logroño, exploración y confirmación de los peores pronósticos. Había que pasar por quirófano para arreglar el cruzado anterior.

Como era de esperar, Miguel Martínez de Corta decidió ponerse en las manos del prestigioso Mikel Sánchez, en Vitoria. Fue el médico que le operó la primera vez que sufrió una lesión similar, cuando jugaba en el Alavés. El doctor es conocido como 'el rey de las rodillas' y por sus manos han pasado desde el Rey Emérito Juan Carlos I a Rafa Nadal, pasando por Andrés Iniesta, entre otros.

«Por eso decidí venir aquí, porque quería que me operase Mikel. La otra vez me fue bien. Y me han dicho que en esta ocasión también ha ido muy bien. He subido a la habitación, más o menos, con buena cara. Es buen síntoma, es para estar optimista», explicó ayer Miguel Martínez de Corta a Diario LA RIOJA confirmando que es un caballero dentro y fuera del terreno de juego.

Cuando Miguel jugaba en el Alavés y sufrió una lesión similar, le operó el mismo doctor

Como suele ocurrir en estos casos, una vez que se abre la rodilla, se puede encontrar otras lesiones que no se contemplaban antes de operar. En este sentido, Miguel también fue intervenido ayer en la zona del menisco, que se encontraba dañada: «Lo del menisco más o menos lo intuíamos. Sabíamos que había algo, pero hasta el momento de abrir no sabes a ciencia cierta cómo está. Al final, no sé lo que han hecho pero sí que estaba roto. Una vez que abres y ves cómo está, pues a arreglarlo para que quede bien del todo».

Conocedor de lo que le esperaba por delante -el portero logroñés publicó su trabajo de fin de carrera bajo el título 'La rehabilitación del cruzado'-, Miguel Martínez de Corta ha puesto especial énfasis en el trabajo preoperatorio en el gimnasio, fundamental para una recuperación mejor y más rápida. «El trabajo de gimnasio es para intentar minimizar la posterior pérdida de masa muscular. Es un trabajo en beneficio propio y hay que hacerlo», resumía.

A pesar de que no podrá empezar la temporada con el equipo, el propietario de la UDL Félix Revuelta ha manifestado en varias ocasiones que cuenta con Miguel: «Hay que animarle para que se recupere los más rápido posible y se incorpore al grupo. Si no juega al fútbol, se quedará en el club en labores técnicas».