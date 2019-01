UD LOGROÑÉS Miguel Martínez, rey de Europa Miguel detiene un balón en un entrenamiento de la UDL en el Mundial 82. :: fernando díaz Las cifras señalan al guardameta de la UD Logroñés como el mejor de las grandes ligas del Viejo Continente JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 17 enero 2019, 20:44

Alisson Ramses, Gianluigi Buffon, Roman Burki, Wojciech Szczesny, Jan Oblak... Nombres todo ellos de porteros que muchos aficionados al mundo de fútbol identifican y ubican rápidamente: Liverpool, PSG, Borussia, Juventus y Atlético de Madrid. Dos nombres más: Miguel Martínez y Javier Montoya. Quizá son más desconocidos, pero a día de hoy y según los números el primero es el mejor portero del fútbol europeo, desde Primera División hasta Segunda B o sus equivalentes. Miguel Martínez, guardameta de la UD Logroñés, ha encajado 9 goles; Javier Montoya, cancerbero de la Balompédica Linense, 11, con los dos que le endosó el UCAM Murcia el pasado fin de semana. Ambos eran, hasta el domingo, los mejores. Sólo la Juve Stabia de Castellammare di Stabia, a 30 kilómetros al sur de Nápoles, puede decir que ha encajado únicamente 9 goles, en sus 19 encuentros disputados en el grupo C de la Serie C italiana. Pero lo más curioso, es que tanto Miguel como Montoya son riojanos. Ambos nacieron en Logroño, con una diferencia de 10 años; el primero, en 1981; el segundo, en 1991 y ambos emigraron muy jóvenes.

Miguel Martínez vive, por números, su mejor temporada de las veinte que prácticamente acumula entre Segunda División B y Segunda. Javier Montoya está totalmente asentado en la Balompédica, a la que llegó en el verano del 2017, después de defender la portería del Ebro aragonés. «Tengo una buena relación con Miguel, aunque no hemos coincidido desde el pasado verano. Además, hemos coincidido en algún campus de verano del Berceo. Me alegro mucho de sus números», indica Montoya, que ahora suma dos goles más que el guardameta de la UD Logroñés.

«He coincidido con Javi en las instalaciones de La Isla, en alguno de los campus de verano», recuerda Miguel Martínez, que no da mayor importancia a la etiqueta de ser el mejor portero del Viejo Continente en este momento. «Por cifras, sí, pero lo importante es que encajamos muy pocos goles y que en quince partidos hemos dejado nuestra portería a cero», apunta antes de reconocer que nunca había vivido una relación con el gol como la actual. «Alguna vez he peleado por ser el portero menos goleado del grupo, pero estas cifras no las había firmado nunca», añade.

La historia de ambos es muy similar. Miguel Martínez dejó Logroño a corta edad para enrolarse en las categorías inferiores del Barcelona; Javier cambió la camiseta del Berceo por la del Alavés, equipo con el que llegó a debutar en Segunda B con 19 años, en tiempos complicados. «Cuando acabó la temporada (2012) me ofrecieron seguir, pero opté por irme al Barakaldo», recuerda el ahora portero de la 'Balona'. Miguel también debutó en la categoría de bronce con 19 años, pero en el Calahorra. En su larga trayectoria han sido muchos los equipos por los que ha pasado, pero el destino quiso que llegase a Vitoria en el verano del 2012, justo cuando Javier Montoya hacía las maletas para irse a defender la portería de Lasesarre.

La trayectoria de Miguel es mucho más extensa. Diez años más lo permiten. En esa década de diferencia, el portero de la UDL pasó por Calahorra, Zaragoza, Zamora, Lleida y Huesca. Así, en estos diecinueve años suma 371 partidos repartidos entre Segunda (30) y Segunda B (341). En la UD Logroñés acumula ya 188 compromisos, de los que 182 los ha jugado en Liga. Promedia 0.87 goles por encuentro liguero. «El equipo está muy mentalizado en defender. El mérito es de todos, porque el primero que defiende es el delantero. Encajar tan pocos goles, unido a la calidad que tenemos en ataque, nos permite sumar muchos puntos. Ahora bien no por defender tan bien marcamos tan pocos goles. No tiene nada que ver. Nos falta algo de fortuna en la definición», indica.

Estos números permiten al blanquirrojo ser el mejor de Europa. A sus 37 años recién cumplidos y en su sexta temporada en Las Gaunas. En Italia, la Juventus de Turín ha encajado once goles en los 19 partidos que ha disputado y lidera la Serie A, con 53 puntos. De Italia, a Alemania. El Borussia lidera la clasificación con los mismos goles encajados que el Bayern, que es segundo. Ambos suman 18 goles en contra, pero ninguno de los dos es el mejor equipo defensivos de la Bundesliga, privilegio del que disfruta el Leipzig, cuarto clasificado con 31 puntos. Éste ha encajado 17 goles en otros tantos compromisos.

El Liverpool es el mejor equipo de Inglaterra en todos los números que se puedan analizar. Alisson, su portero, ha recibido 10 goles en los 18 partidos disputados.

Si en algo están cercanos Miguel Martínez y al mito italiano Gianluigi Buffon más allá por su pasión por la portería, es en la edad, aunque el cancerbero italiano nació tres años antes que el riojano, el 28 de enero de 1978. Es decir, en unos días cumplirá 41 años. Después de dedicar su vida a la Juve, Buffon lidera la portería del PSG. Ha disputado 18 partidos en los que ha encajado 10 goles.

Y en España, el nombre del mejor portero es esloveno: Jan Oblak. Trece goles encajados en 19 compromisos. El Granada, el mejor de Segunda, ha visto perforada su portería en 14 ocasiones, mientras que en Segunda División B, el Fuenlabrada (Grupo I) ha encajado 11 goles y el Hércules (Grupo II), 13. El mejor del Grupo IV es la Balompédica Linense que lidera desde su portería otro portero riojano: Javier Montoya.