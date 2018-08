Muchas mezclas e intensidad antes del debut liguero Miércoles, 29 agosto 2018, 23:16

A la UDL le restan dos sesiones de entrenamiento antes del inicio de la temporada y las incógnitas están en el aire. Ni los propios jugadores se atreven a apostar por un once. Sergio Rodríguez cambia roles y hace pruebas buscando lo mejor. Por ejemplo, una defensa formada por Flaño, Caneda, Bijimine e Iglesias. Y otra con Santos, César Remón, Mikel Santamaría y Paredes. O Miguel Martínez e Iván Buigues. Marcos André o Ander Vitoria...Los papeles pueden intercambiarse. Eso sí, lo que no se frena es el ritmo. Mucho balón y juego de once durante más de dos horas para seguir puliendo los conceptos de cara al estreno en Durango. Las bandas siguen siendo una obsesión para el técnico, que hoy repasará las sensaciones de la pretemporada antes del debut. Dos días para darle vueltas a la cabeza y elegir un once. Muchas variables, ya que afortunadamente no hay lesionados, y la sensación de que nadie va a tener una plaza en propiedad.