CALAHORRA, UNO A UNO «Ellos han merecido ganar y nosotros sumar por el trabajo» Miguel Sola saluda al entrenador local, Imanol Alguacil, al comienzo del encuentro. :: sergio martínez El técnico reconocía a la Real Sociedad B como superior, lamentando no haber tenido el balón y perder en los últimos minutos el empate Miguel Sola Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ ZUBIETA. Domingo, 7 octubre 2018, 01:11

Pese a la derrota, Miguel Sola mantuvo un discurso de satisfacción con el trabajo realizado por su equipo ante un gran rival.

-Llegó la primera derrota...

-Ha sido un partido en el que ellos han puesto muchísimo ritmo y quizás la clave ha estado en que no hemos tenido balón. Estar corriendo detrás de ellos hacen que las fuerzas estén mermadas y no puedas responder en el juego ofensivo. Trabajo hemos hecho todo, no podemos poner un pero, han estado excepcionales pero lo que queríamos era sumar y es una pena que ese trabajo no haya sido premiado con un punto. Siendo honestos hay que decir que ellos han merecido ganar, pero también nosotros sumar por el trabajo del equipo.

LA FRASE «El equipo en todos los partidos ha sabido sufrir, pero hoy no hemos podido tener el balón»

-El equipo no ha podido tener el balón.

-No es porque no quisiéramos sino por el mérito de ellos, que metían mucha intensidad y presión. No hemos tenido sentido a la hora de tener el balón y eso nos penaliza mucho. Correr detrás te deja sin frescura arriba. La segunda parte se ha igualado un poco más, un toma y daca, ellos con más posesión pero en cuanto ocasiones ha estado más igualada. Esa última jugada no hemos sabido resolverla, ellos han marcado y se han quedado los puntos.

-El más destacado del partido ha sido Nacho Zabal...

-Para eso está. Hasta ahora no habíamos tenido este asedio, especialmente en la primera parte, pero para eso está el portero y la defensa, para tratar de evitar el gol. Ha estado bien, pero es una pena que ese trabajo se va al traste con el gol.

-El Calahorra ha demostrado que también saber sufrir.

-El equipo en todos los partidos ha sabido sufrir cuando tenía que hacerlo, pero también jugar el balón. Hoy hemos podido tenerlo menos que cualquier otro día y ha sido una pena porque el trabajo defensivo ha estado muy bien, pero en el ofensivo, por méritos de ellos, no hemos podido hacer nuestro fútbol.

-No es el Mirandés un buen próximo rival tras una derrota...

-Nos da igual. Al rival que venga vamos a tratar de pelearle el partido. Hoy aquí hemos perdido el primero de la temporada y en nuestro campo, con los nuestros, trataremos de complicar la vida al Mirandés y sumar los tres puntos que es lo que queremos. Sea el Mirandés, el Racing o el Langreo, es una oportunidad de sumar tres puntos y el equipo se va a vaciar para ello.

El Calahorra no tuvo su tarde en Zubieta. Destacó mucho más en el aspecto defensivo que en un desaparecido ataque.

El portero del Calahorra fue el mejor, salvando a su equipo con varias paradas de mucho mérito.

Demostró una vez más estar a la altura, encontrando además un par de internadas en ataque que dieron lugar a ocasiones.

Falló algo cuando el Calahorra buscó la salida del balón, pero cumplió perfecto en sus labores defensivas.

El capitán rojillo volvió a firmar una actuación sin grandes fallos, obligado a emplearse al máximo.

Como toda la defensa, tuvo que ceñirse a contener a sus rivales y lo realizó con éxito durante casi todo el encuentro.

Respondió a la confianza de Miguel Sola con otro gran partido. Robo muchos balones y fue incansable.

Tuvo que olvidar sus funciones creativas para volver a cumplir en la labor de sostener al equipo ante el acoso rival.

No tuvo oportunidad para brillar en Zubieta. Sin balón pierde su magia.

Intentó varias salidas rápidas en el primer tiempo pero no encontró el camino.

Debía tener protagonismo a la contra pero no pudo. Dispuso de la mejor ocasión.

El trabajo del punta es el más complicado en un partido como ayer. Pese a todo, gran esfuerzo para incomodar a los centrales.

Se limitó a un trabajo defensivo, sin aportar en ataque.

Paso desapercibido por el devenir del encuentro.

Tuvo pocos minutos. Sorprendió sacando córners y faltas.