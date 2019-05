«Merece la pena arriesgar por la segunda plaza» El entrenador, Sergio Rodríguez. / Fernando Díaz Sergio Rodríguez advierte de que la UDL deberá afrontar varios partidos en el mismo encuentro contra el Arenas JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 2 mayo 2019, 11:46

¿Merece la pena arriesgar por lograr la segunda plaza? Sergio Rodríguez lo tiene claro: Sí. Ser segundo da ventaja sobre ser tercero, pero no por el adversario que toque en suerte, que también, sino por el orden de partidos y por el sistema de eliminatoria. El técnico ha dejado claro esta mañana que lo primero es certificar matemáticamente la tercera plaza y, desde luego, pelear por la segunda. Esta aventura de tres semanas arranca en Gobela, el campo más pequeño de la categoría y ante un adversario que se juega la permanencia.

Al campo del Arenas de Guecho siempre se le ha tenido un respeto que rozaba con la intimidación. El preparador asegura que sus hombres son «conscientes» de que será un compromiso «complicado» porque la situación del Arenas «es delicada, su motivación será grande» y porque jugarán «en el campo más pequeño de la categoría». «Más allá de que sea de césped artificial, tiene 60 metros de ancho, es decir seis o siete menos de lo que estamos acostumbrados. Esa diferencia condiciona el fútbol cuando ambos equipos aún están fuertes y se llega antes a todo. Será un partido en esos momentos de contacto y de segundas jugadas. Más adelante, se podrá jugar en un encuentro más abierto», advierte.

Así, la UD Logroñés se subirá a un escenario que presentará diferentes tempos. De la gestión de los mismos dependerá alcanzar el éxito o no. Rodríguez no quiere calificar estos días como los mejores de la temporada y recuerda que a lo largo del año han tenido «buenos momentos, incluso con más victorias consecutivas». Ahora bien, el hecho de haber logrado el 'play off' a tres jornadas del final de la Liga le da «tranquilidad». «En este sentido, estamos contentos, pero sabemos que en el fútbol el ayer no cuenta, sino lo que viene, en este caso en dos días», asevera.

Con esta premisa como la primera, el entrenador no olvida, ni quiere que nadie lo olvide, que el primer objetivo en este momento es «cerrar lo antes posible la tercera plaza, porque aún no la tenemos (matemáticamente)» y para ello su equipo debe volver a ganar. «Y luego, si es posible, quedar lo más arriba posible», señala. Crecer es consecuencia del triunfo. Todo va ligado y por ello Sergio Rodríguez no quiere dejar ningún poro abierto para que entre la relajación. «Ser segundo no es una tarea fácil por el calendario y por los pocos partidos que restan. El otro día logramos mantenernos con vida en esa pelea por la segunda posición y, por supuesto, vamos a intentar alcanzarla», añade.

Ganar es el resultado de muchos factores, de los el preparador analiza dos. El primero, el campo, del que ya ha hablado. Varios minipartidos en el mismo encuentro. Para jugar en Gobela, Rodríguez anuncia la necesidad de «un perfil diferente» y de adaptarse «lo antes posible» al recinto para ir mutando con el paso de los minutos en busca de «recursos diferentes» que permitan a la UDL caminar hacia su juego más personal. Es decir, llevar el fútbol a su terreno.

El otro factor importante es la composición del once, por el campo, porque algunos jugadores suman muchos minutos y porque el 'play off', primer objetivo, ya se ha alcanzado. «Sigo pensando que jugarán los once más idóneos, pero dentro de ese pensamiento también entran otros factores como son el estado físico, la motivación y encontrar a los once mejores para ese día. Aquellos que salten al césped de Gobela serán los adecuados para lograr el mejor resultado», apunta, porque eso significa también que la búsqueda de la segunda plaza sigue vigente, sobre todo por el orden de partidos y cruces de la fase de ascenso. «Ser segundo sería algo importante, aunque tal y como están los grupos este año no sabes qué rival tocará independientemente de la posición que ocupes. Ahora bien, sí que es importante respecto a jugar el partido de vuelta en casa y evitar a un primer clasificado», concluye. Resumiendo, ganar en Gobela.