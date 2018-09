SEGUNDA DIVISIÓN B ZOOM FOTOGRÁFICO El mejor de los regresos posibles Alegría. Los aficionados del Calahorra festeja el primer gol del equipo (incluido el aficionado verdiblanco). El Calahorra festeja su vuelta a Segunda B con una victoria que da confianza para los siguientes retos en la nueva categoría SERGIO MARTÍNEZ FOTOS: SERGIO MARTÍNEZ Lunes, 3 septiembre 2018, 00:17

Hemos vuelto», rezaba una pancarta en el fondo norte de La Planilla. ¡Y qué manera de regresar! El Calahorra festejó con todos sus aficionados (y los que no fueron lamentaron haber tomado esa decisión) su presencia de nuevo en Segunda División B. Mereció la pena, por muy larga que fuera la espera. Dos goles, de Rodrigo y Ubis, certificaron el primer triunfo del conjunto rojillo, sobre el Amorebieta.

Calahorra anda revuelta. De aquí para allí, con el pañuelo rojo al cuello y los más osados con el fajín. La Planilla, engalanada desde hace semanas para una fecha señalada también en rojo en el calendario, dio la bienvenida a los festejos y festivos aficionados. Magnífica entrada y, por supuesto, saque de honor a cargo de la reina de las fiestas, Sara Fernández. Le acompañaron sus damas, La ocasión lo merecía.

Rodrigo se encargó de transformar la expectación del partido en la ilusión por sumar los tres primeros puntos. La grada apoyaba sin descanso. Sabía de la importancia de comenzar bien. ¡Calahorra, Calahorra, Calahorra!, gritaban desde la grada. No era para menos. Su equipo era superior al adversario. La Planilla mantenía esa fortaleza de temporadas pasadas, en las que las victorias se sucedían en su campo. Un sueño.

Victoria al descanso. Tiempo de intercambio de impresiones, de hablar del futuro con optimismo. El gol de Rodrigo desataba las expectativas en el barra del bar, con be, porque con uve no existe en la categoría. Ajustado pañuelo y fajín rojo sobre el blanco de pantalón y camiseta o camisa, quedaba el segundo tiempo. Temor, respeto, pero sobre todo ilusión. Sufrimiento, por supuesto. Al menos hasta que Eduardo Ubis, jugador que sabe elegir el momento de marcar, anotaba el segundo tanto local. Ajustició a uno de sus exequipos, el Amorebieta. Sobre el césped no hay amigos. Victoria en La Planilla. ¡Qué siga la fiesta!