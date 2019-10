El mejor regalo para el ausente Zabaco intenta impedir el remate de Vitoria ante Miño. La UD Logroñés viaja a Pamplona en busca del triunfo que satisfaga a una afición ausente en la grada JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Domingo, 6 octubre 2019, 09:42

«La victoria nos debe hacer crecer y mejorar». El sueño de cualquiera, aunque no sea futbolista. Es el anhelo de Sergio Rodríguez, que no quiere que sus hombres caigan en el regocijo del triunfo, porque el halago suele debilitar. Y la UDL suma una semanas recibiendo elogios, por méritos propios.

A los riojanos les espera Osasuna, segundo filial en su camino después de iniciar la Liga en Vitoria, contra el Alavés B. Ahora bien, son una salvedad. Es la UDL contra todos, porque en el campo se medirá a once adversarios, pero en la grada no contará con el aliento de sus aficionados. Cuestiones de seguridad, según el cuadro navarro. Excusas consentidas. El reto será mayor, pero no imposible, ni mucho menos.

Sergio Rodríguez lamenta este vacío, pero le preocupa mucho más lo que suceda sobre el césped, porque Osasuna es una moneda de dos caras. En casa ha ganado todos sus partidos, tres; lejos de ella, ha perdido todos, otros tres. Pero juega en casa, en Tajonar, con todo a su favor. Allí ha goleado a Real Unión y Arenas, mientras que ha superado por la mínima al Valladolid B. Dos equipos que pelean por la permanencia a día de hoy y otro que disfruta de puestos de 'play off'.

La UD Logroñés sabe a qué debe jugar; lo que desconoce es la actitud de Osasuna

Se entiende que la UDL es de los últimos, de los que pelean por las cuatro primeras plazas. Atiende el envite después de golear en casa al Tudelano. «La victoria es pasado», recuerda Rodríguez, que sabe que Tajonar no es campo favorable a los intereses blanquirrojos.

El enfrentamiento se traduce en una guerra de guerrillas. Osasuna es joven y osado, pero también imprudente y con menor experiencia que su adversario. La UD Logroñés no debe dejar aflorar la calidad en un partido de alternativas, que irá definiéndose con el paso de los minutos. «No creo que sea un partido de juego directo y sí más de transiciones. Dentro del encuentro habrá varios, que estarán condicionados por el marcador», admite el preparador, que ve en el rival a un conjunto «con mucha correa, sólido, con diferentes registros y muy efectivo en ataque». Ante esas virtudes, la UDL aspira a llevar al rival a una mutación que le convierta en el bloque que se ahoga lejos de Tajonar, el once que pierde partidos. «Hemos observado algunos detalles y hemos encaminado la semana para buscar cómo hacerles daño y también para cuidarnos de aquello en lo que son más fuertes», desvela el técnico. Osasuna marca goles, diez, pero encaja más, once. Esa es una de las claves. Otras se centran en no dejar pensar a sus hombres y mucho menos darles posesiones largas en campo riojano.

Esas ideas tienen nombres propios. No parece Sergio Rodríguez inclinado hacia cambios más allá de los necesarios. Se siente cómodo con su trivote polivalente y, de momento, las lesiones o sanciones no han aparecido en una línea tan sensible como la medular. Iñaki Sáenz sigue recuperándose de su tobillo izquierdo; Jaime Paredes necesita más tiempo; Santos seguirá trabajando en solitario; y un sinfín de jugadores anónimos al espectador arrastran molestias físicas. Pero el centro del campo escapa a esos problemas, por lo que Rodríguez podrá repetir su exitosa fórmula.

La UDL solo ha ganado en una de sus cuatro visitas a Tajonar. Fue el 18 de marzo del 2012 gracias a los goles de De Paula y Rubén Durán (1-2). Entonces no había puertas abiertas. Cuando se cerraron al aficionado riojano, ambos conjuntos empataron. Ha pasado más de un año de aquel compromiso. A la UDL le corresponde abrir ese recinto a la victoria para ofrecérsela a su afición. Sería el mejor presenta para paliar su ausencia.