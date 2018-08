SEGUNDA DIVISIÓN B CUANTO ANTES, MEJOR Bijimine, que acabó expulsado, muestra su dominio aéreo y peina el balón para Vitoria y Marcos André. :: fernando díaz La UD Logroñés cosecha un decepcionante empate y acaba con diez en su debut en la Liga, en Durango JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Viernes, 31 agosto 2018, 23:23

Durango. Las malas noticias, cuanto antes mejor. Y las decepciones, también. Porque es una mala noticia que la UD Logroñés no ganase ayer en Durango y porque es una decepción que no sumase los tres puntos. Era uno de esos muchos partidos trampa que se va a encontrar el equipo riojano a lo largo de la temporada. Campaña exigente, porque él se ha puesto el listón muy alto. Caras de decepción en una nutrida afición blanquirroja que hizo posible que por momentos se pensara que el partido tenía como escenario Logroño y no Durango, pero ésta es la realidad de la competición en Segunda División B. Es muy difícil ganar y menos con diez, ya que la UDL acabó en inferioridad por la expulsión de Jonathan Bijimine.

0 0

El fútbol es difícil de entender y sus protagonistas, dentro y fuera del campo, lo hacen más complejo. Nadie espera que un equipo que aspira al ascenso empate en casa de un recién ascendido; nadie espera que un conjunto que ha marcado en los ocho partidos, amistosos, que ha disputado no marque ante un recién ascendido. Eso es el fútbol, sorpresa, incertidumbre y sobre todo gol, porque es el que decide y ayer la UDL careció de gol, entre otras muchas virtudes.

Cultural de Durango Errasti, Jurgi, Varela, Aranda, Jagoba, Ibon (Alberdi, m. 76), Zuazo (Amorrortu, m. 82), Molina, Uribesalgo, Javi Alonso y Pradera UD Logroñés Miguel, Flaño, Caneda, Bijimine, Paredes, Olaetxea (Remón, m. 85), Andy Rodríguez, Carles Salvador, Rayco, Marcos André (Rubén Martínez, m. 85) y Ander Vitoria (Víctor López, m. 80). Goles No hubo. Árbitro Sánchez. Ayudado por Jiménez y Bujeja. Colegio Aragonés. Amonestó a los locales Jagoba y Molina; y a los visitantes Flaño, Bijimine (dos amarillas, expulsado en el minuto 76) y Olaetxea. Incidencias Primera jornada de la Liga. Campo Tabira de Durango. Césped Artificial. Buena temperatura. Nutrida presencia de seguidores de la UD Logroñés en las gradas.

Sergio Rodríguez dio la portería a Miguel, a Bijimine la titularidad junto a Caneda; a Flaño, el lateral derecho; a Rayco, la libertad; y a André y Vitoria, el ataque. Dos delanteros de área, diferentes a la vez y por supuesto compatibles, que no acabaron el partido. De poco sirvió esa puesta en escena, pues los blanquirrojos carecieron de profundidad en sus acciones y de verticalidad en la circulación del esférico. La Cultural explotó al máximo el orden y el trabajo, rasgos de un equipo que sabe que sin ellos está perdido. Conjuntos como éste abundan en la categoría. Apostó por defender y esperar. Anuló a Rayco durante muchos minutos y la UDL sin el canario es un equipo menos imaginativo. Un remate de Bijimine a la salida de un saque de esquina fue todo el potencial ofensivo de un equipo sin último pase, aunque trabajase a destajo en la presión alta y la recuperación. A la Cultural no le faltó el último pase, sino el rematador que dejara en la red riojana el servicio espectacular de Ibon, en una acción por banda derecha. A unos les faltaba algo y a otros, otras cosas.

La UD Logroñés fue un equipo sin imaginación y muy precipitado durante muchos minutos. Le faltó poso y verticalidad Errasti se convirtió en el mejor de la Cultural al evitar los goles de Andy, por dos veces, de Rayco y de Rubén Martínez

Esas carencias no desaparecieron en la segunda mitad. La Cultural no varió su idea. Orden, trabajo y esperar la oportunidad. Podía llegar por un despiste riojano o por la potencia de Pradera, un nueve de los de antes, de 190 centímetros. Canales estériles ambos, como el remate en los logroñeses.

El partido se torció por completo con la expulsión de Bijimine. Minuto 76. ¿Ganar o mantener el empate? Sergio Rodríguez dio entrada a Víctor López para reforzar la banda derecha y dejó a Rayco convertido en una isleta atacante. Curiosamente, con uno menos, fueron los mejores momentos de los blanquirrojos. Apareció Jaime Paredes para firmar dos jugadas de las suyas, pero ninguna encontró rematador digno de sus acciones; Andy Rodríguez vio el gol ganador por dos veces, pero en la primera el cuero pegó junto a la cruceta derecha y en la segunda Errasti aguantó la posición y no se dejó sorprender en su palo. Ahora bien, Rubén Martínez es quien tuvo el gol ganador tras una espectacular jugada de Víctor López. Se recorrió cincuenta metros, se la dio al catalán, pero Errasti fue más rápido en achicar espacios que el blanquirrojo en encontrar el hueco. Y repitió el portero local a un cabezazo de Rayco. Perfecto por arriba, por abajo, en la lejanía y en el mano a mano.

Decepción mayúscula. Tímidos aplausos. Caras largas. Ahora bien, esto acaba de empezar y en agosto no asciende nadie. Los empates lejanos se convierten en magníficos con triunfos cercanos.