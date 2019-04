Fútbol | 2ªB | UDL Marcos André mete a la UDL en el 'play off' Marcos André marcó el primer tanto en el minuto 13 de la primera parte. / Fernando Díaz La clara victoria de la UDL deja a los riojanos a un solo punto de la segunda plaza, que ocupa el propio Mirandés, y clasifica matemáticamente a los de Sergio Rodríguez para el 'play off' de ascenso LA RIOJA Logroño Sábado, 27 abril 2019, 20:27

Marcos André se ha convertido este sábado en casi un héroe para la UDL, sobre todo teniendo en cuenta el partido que se ha marcado ante el Mirandés en Las Gaunas. Dos goles y una asistencia han bastado para que el delantero brasileño haya salido aclamado de Las Gaunas.

La primera parte fue propiedad completa del brasileño. En el minuto 13 marcaba el tanto de la UDL en una espléndida jugada personal, en la que pecaba de individualista pero que suponía el tanto de la victoria momentánea para los blanquirrojos.

3 UD Logroñés Miguel, Iglesias, Iñaki, Caneda, Borja García, Andy, Pedrito, Olaetxea, Marcos André, Rayco y Rubén Martínez 0 Mirandés Limones, Paris, Kiera, Odei, Sergio González, Guridi, Rodrigo, Álvaro, Matheus, Hugo Rama y Álvaro Rey GOLES 1-0: Marcos Andre (13'); 2-0: Carles Salvador (72'); 3-0: Marcos André (75').

Y no cejaba en su empeño de acercarse a la meta de Limones el brasileño. Varias buenas ocasiones tenía Marcos André para rematar el choque, pero no fueron propicios los astros. Una pena, porque en el minuto 30, la chilena que elaboró el delantero de la UDL hubiera puesto en pie a toda la grada de Las Gaunas. Pero no pudo ser.

El Mirandés avisó un par de veces en la primera parte por medio de Paris, sin consecuencias para la UDL afortunadamente. Se dedicaba el Mirandés a arriesgar presionando muy arriba, lo que dejaba huecos para los delanteros blanquirrojos. Aunque no aprovecharon sus opciones y así se llegaba al descanso.

No se vieron grandes cosas en el inicio de la segunda mitad. Y el míster mirandés, Borja Jiménez, introducía el segundo cambio (en el minuto 5 Guridi se había visto obligado a salir del campo por lesión y le sustituía Antonio Romero): saltaba al campo Claudio para sustituir a Rodrigo. Suponía un cambio de sistema para el Mirandés, con el que el club burgalés lo intentaba con dos puntas.

Y poco después el entrenador mirandés se la jugaba con el tercer cambio, al introducir en el terreno de juego a Yanis en lugar de Álvaro Rey. Pero no resultaba útil esta revolución en el once del Mirandés. Todo lo contrario que los dos cambios que realizaba Sergio Rodríguez. Carles Salvador y Bobadilla entraban para suplir a Pedrito y a Borja García. Y se revolucionaba el choque. En el minuto 72 era Carles Salvador el que marcaba el segundo gol de la UDL tras una jugada que iniciaba de nuevo Marcos André.

Y para redondear una actuación estelar, tres minutos después el propio Marcos André hacía su segundo tanto de la tarde y tercero de la UDL en una contra de libro que culminaba rematando la pelota con una picada que batía a Limones, para algarabía de la grada blanquirroja, que llevaba toda la tarde gozando con el encuentro de su equipo.

Era la tarde de los blanquirrojos, pues Miguel Martínez libraba a la UDL del primer tanto del Mirandés, que lo intentaba por medio de un cabezazo de Yanis, que a mano cambiada desviaba el meta riojano.

Y con ese marcador de 3-0 concluía el encuentro y dejaba a la UDL a un solo punto de la segunda plaza del segundo grupo de la Segunda División B, además de garantizarle el 'play off' de ascenso a Segunda División.