UD LOGROÑÉS En sus manos Sergio Rodríguez y Félix Revuelta posan juntos, el 24 de abril del 2017. :: juan marín Félix Revuelta llega hoy a Logroño sin la intención de forzar el relevo de Sergio Rodríguez en el banquillo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Martes, 25 septiembre 2018, 00:34

Silencio. Al menos, hasta este martes. En las oficinas de la UD Logroñés se trabaja con la mirada preocupada. «¿Sergio? De eso no vamos a hablar», dicen escuetamente. Félix Revuelta llega hoy a Logroño para liderar la reunión de accionistas en su junta ordinaria. Nada extraño. Aprobación de las cuentas pasadas y nuevo presupuesto, pero sobre todo debe decidir qué hacer con un equipo que ha naufragado en el primer mes de competición, aunque en la Copa se mantenga a flote.

Revuelta no es amigo de destituciones, sino de aguantar a su personal de confianza en el cargo. Lo ha demostrado en el pasado. Está preocupado, que no nervioso. Es un hombre de temple, pero también de impulsos, aunque hoy no se plantea el relevo de Sergio Rodríguez. Sigue confiando en él, pero al final mandará el resultado. Es la décima campaña de la UDL y este desplome deportivo coincide también con una mayor inversión económica que viene acompañada de una profesionalización de la entidad. Nunca se ha trabajado mejor que ahora, pero los resultados del primer equipo siempre marcan el ritmo de cualquier entidad. Si son buenos, todo lo demás da igual; si son malos, también.

LAS REACCIONES Félix Revuelta Propietario UDL «Sergio siempre estará dentro del club porque es el hombre que queremos para el futuro. Aúna dirección y enseñanza» Sergio Rodríguez Técnico UDL «Quiero lo mejor para la UDL. No estoy en cualquier club, sino en el de mi ciudad y sueño con hacer algo con él»

«Quiero que Sergio siga», decía un sonriente Félix Revuelta el 24 de abril del 2017 poco antes de sentarse a la mesa del restaurante Iruña con él. El técnico había librado a la UDL del descenso con un impresionante final de temporada que se tradujo en siete victorias y una derrota. «Sergio va a seguir en el club. Lo que no sabemos es en qué puesto. Es un hombre del club, que ha estado siempre en el club», añadía. Y el preparador, cuya experiencia se limitaba a las categorías inferiores, continuó. Lo confirmó el 7 de mayo de ese mismo año. 39 años y el futuro asegurado en la entidad, más allá del banquillo del primer equipo, al menos hasta los 41. «Sergio siempre estará dentro del organigrama del club, porque es el hombre que queremos para el futuro, tanto en la dirección técnica y deportiva como en la de la Ciudad Deportiva del club. Sergio aúna la capacidad de dirigir con la de enseñar y eso es algo que queremos en el club desde hace tiempo», apostillaba Revuelta. Siempre el club.

Sin embargo, ahora hay dudas. El más seguro en saber qué hacer con el presente y el futuro es el propio entrenador. Los demás guardan silencio. La decisión es de Félix Revuelta. Escuchará, pero el futuro como técnico del exjugador blanquirrojo está en manos del propietario. Es el peor momento del técnico y lo asume. «No nos vamos a engañar. El responsable de la situación soy yo», decía tras perder en Calahorra. «Estoy a disposición del club. Si todavía cree en mí y piensa que soy el adecuado, yo tengo fuerzas para dar la vuelta a esta situación. La decisión es del club y entenderé lo que digan. Veremos a ver qué pasa», añadía.

La plantilla está citada hoy por la mañana en el Mundial'82. Los aficionados pidieron al técnico que se marchara. Fue el calentón de la derrota en Calahorra, aunque hay seguidores que no le quieren en el banquillo desde antes. Otros sí, pero son más silenciosos. Incluso, tildaron a los futbolistas de mercenarios. Otro calentón. Ñoño, que no participó del encuentro, pero también es parte de la derrota, aguantó a las puertas de La Planilla la frustración de algún seguidor. Sufre, como futbolistas, técnicos y todos los miembros de la UD Logroñés.

A lo largo de estos dos días, propietario y técnico tienen la oportunidad de mirarse a los ojos. El mismo entrenador cuyo nombre coreaba el aficionado al elevarle al rango de héroe. El mismo con el que el club ha completado su estructura deportiva hasta categoría Infantil y ha creado, junto al Comillas, un centro de tecnificación que se pondrá en marcha en pocos días. Sergio y su equipo, al que se ha sumado esta temporada Carlos Lasheras.

«Quiero lo mejor para el club y entenderé cualquier situación que se dé... El sueño que tengo es lograr algo con el equipo de mi ciudad. Mi dolor es doble... Me gustaría seguir y tengo fuerza. No estoy en cualquier equipo, estoy en el equipo de mi ciudad. Le he visto nacer, he jugado en él y he trabajado en su cantera. Si me tengo que ir, me gustaría que fuera por la puerta grande. Si sigo, pelearé; si no, ayudaré en lo que pueda. Cuando empecé a entrenar tenía asumido que habría momentos duros, pero es en éstos donde más fuerte hay que estar. Quiero mucho a este club», asevera el preparador. Félix Revuelta tiene la palabra y hoy se expresará. Por el bien del club.