El EDF Logroño comienza el año con mal pie La Real y la EDF en el partido de ida. / Sonia Tercero Tres goles en la segunda parte condenan a las riojanas contra la Real Sociedad IÑAKI GARCÍA Logroño Sábado, 5 enero 2019, 14:13

No ha tenido el EDF Logroño un inicio soñado del 2019. Las riojanas han caído en su primer partido del año frente a la Real Sociedad por culpa de tres tantos de las donostiarras en una segunda mitad, dos de ellos a balón parado (un protestado penalti y un libre indirecto dentro del área) y otro tras un grave error riojano.

La primera parte ha resultado igualada y muy abierta, con oportunidades para ambos equipos para haberse adelantado en el marcador. Héctor Blanco ha planteado de inicio una presión alta en la salida de balón de sus oponentes y ha estado cerca de darle pronto resultado tras un error local en el pase. Banda, sin embargo, no ha podido definir bien ante Quiñones.

El entrenador del EDF Logroño ha dado entrada desde el comienzo a la nueva incorporación del equipo, Ida, quien ha formado en el centro del campo con Cami Privett y Claire Falknor para dejar en punta a Jade y Banda. Cuando las dos atacantes han conseguido encontrarse sobre el terreno de juego ha sido cuando las riojanas han creado más apuros a la zaga rival. De hecho, una combinación entre ambas ha terminado con un disparo de Jade que, tras tocar en la propia Banda, la colegiada ha anulado por fuera de juego de la zambiana.

3 Real Sociedad Quiñones, Iraia, Maddi, Itxaso, Soldevila (Etxezarreta, m. 46), Eizagirre (Bautista, m. 65), Cardona, Chini (Baños, m. 30), Mendoza, Nahikari y Palacios (Olaizola, m. 84). 0 EDF Logroño Andrea, Ámbar (Silvia, m. 46), Nágela (Irene Yanguas, m. 76), Ana Tejada, Dorine, Lorena Valderas (Judith, m. 81), Claire, Ida (Vanesa Santana, m. 60), Privett, Jade y Banda. GOLES 1-0, m. 67, Nahikari, de penalti; 2-0, m. 74, Mendoza; 3-0, m. 80, Bautista. ÁRBITRA Sara Fernández Ceferino, ayudada por Eliana Fernández y Patricia Rodríguez. Amonestó a Cardona, de la Real Sociedad; y a Claire, Silvia y Nágela, del EDF Logroño.

Antes, eso sí, la Real Sociedad también ha gozado de oportunidades para haber tomado ventaja. Por suerte para las riojanas, Nahikari no ha aparecido mucho, pero eso no quiere decir que las donostiarras no hayan puesto en problemas a Andrea. De hecho, sólo el larguero ha impedido que un disparo de Eizagirre acabara en gol.

Aun así, el primer tiempo ha acabado con un par de saques de esquina a favor de las de Blanco y con las riojanas metidas en el área rival. Una buena muestra de unas intenciones que debían tener continuidad en la segunda mitad si el EDF quería sumar un resultado positivo.

Sin embargo, tras el descanso la Real Sociedad le ha imprimido mucho más ritmo a su juego y las de Blanco se han visto, por momentos, desbordadas. Andrea, es más, ha tenido que intervenir tras un par de disparos lejanos para evitar el tanto local poco antes de que las de Arconada se adelantaran en el marcador gracias a un riguroso penalti que Nahikari se ha encargado de transformar.

Ese gol ha sido un duro golpe a las esperanzas logroñesas, pero todavía quedaban más de veinte minutos para acabar el duelo. Para desgracia de las riojanas, la reacción no ha llegado porque la Real Sociedad tampoco les ha dado tiempo para rehacerse, ya que sólo siete minutos después del primer tanto ha llegado el segundo merced a un libre indirecto dentro del área en el que Mendoza ha conectado un trallazo imparable.

El encuentro parecía así sentenciado, pero poco después se ha vuelto a ver que no era el mejor día de las de Blanco, puesto que en una gran oportunidad para haber recortado diferencias Banda se ha encontrado con el palo. Poco después, además, ha llegado la confirmación de la derrota al aprovechar Bautista un grave error visitante y cerrar así un resultado que las logroñesas han de dejar atrás cuanto antes.