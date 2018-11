UD LOGROÑÉS 2 - GERNIKA 0 LA UD LOGROÑÉS TIRA DE CONTRA Ñoño festeja su primer gol mirando a la grada. Luego llegaría el segundo. :: fernando díaz La UDL repite triunfo en casa con un fútbol más práctico que vistoso y se abre la puerta del play off para el próximo domingo Los riojanos acaban con el colista con dos acciones muy rápidas definidas por Ñoño JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 18 noviembre 2018, 23:57

Logroño. Cuarta victoria consecutiva en Las Gaunas. Siete goles a favor y ninguno en contra. Diecinueve puntos, a dos del cuarto clasificado, el Oviedo B, su próximo rival. Los números demuestran la progresión de la UD Logroñés desde aquella famosa y lejana quinta jornada. Ayer ganó al Gernika (2-0). Lo hizo como antaño, rompiendo a un rival defensivo con la rapidez de Antonio Asencio, Ñoño. El mismo Ñoño del inicio de la pasada campaña, pero que pasaba de puntillas por estos primeros meses de competición. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos. El equipo gana, pero la grada no sonríe. Quiere buen fútbol y victorias. Si la UDL conjugara ambos escenarios cada domingo, no estaría en Segunda División B.

Un equipo debe decidir si es vistoso o práctico. Recordado por los resultados o por sus títulos. Sergio Rodríguez es amante del buen fútbol, pero la categoría le ha convertido en un entrenador más realista y, por extensión, más completo. Y aun decidiendo cómo quieres jugar, el guion se puede romper en un abrir y cerrar de ojos. Ocurrió en Lejona y se repitió ayer, aunque con consecuencias muy diferentes, las que marcan el éxito del fracaso.

UD Logroñés Miguel, Iglesias, Caneda, Bobadilla, Flaño, Olaetxea, Salvador, Rubén Martínez, Ñoño (Víctor, m. 73), Ander Vitoria (Borja, m. 62) y Marcos André (Rayco, m. 80). Gernika Garrantxo, Kevin, Ander, Koldo, Carracedo (Lander, m. 58) , Aimar, Enciondo (Guarrotxena, m. 58, Gorka, Pradera (Santamaría, m. 72), Abaroa y Parra. Arbitro Muñoz Pérez. Asistido por Martínez Caballero y Navarro Collados. Amonestó a Marcos André, Caneda, Ander y Carracedo. Incidencias Municipal de Las Gaunas. Duodécima jornada de Liga. Tarde con buena temperatura. Terreno de juego en buenas condiciones. 2.734 espectadores.

El técnico blanquirrojo modificó aquello que debía retocar. Nada más. Retrasó a Olaetxea para formar dueto con Carles Salvador, algo que ya sucedió en Sarriena, pero ayer fue premeditado. Andy entró en la lista, pero no jugó. Y con él, Guille Cabrera. Bijimine se quedó en la grada. Aviso serio para el francés que inició el camino en el once, lo continuó en el banquillo y ahora sube a la grada. En las bandas dos flechas, como Rubén y Ñoño. Y en el área, dos puntas, aunque jugando mucho fuera de ella.

Lander Olaetxea retrasó su posición y resultó fundamental en los dos goles de Ñoño

La UD Logroñés no contaba con un adversario tan cerrado. Cinco defensas, cuatro centrocampistas y un punta. Nueve jugadores por detrás del balón. Así, los riojanos no tuvieron vías de penetración y apelaron a la presión alta para robar cerca del portal de Garrantxo o al balón parado. Rubén Martínez protagonizó por partida doble la primera variante. En una no encontró destinatario su pase de la muerte y en la segunda dejó solo en el mano a mano a Vitoria con el portero guerniqués, pero el ariete estrelló el balón en sus piernas. Ha perdido el instinto rematador el punta. Y en la otra variante, a balón parado, André se topó con los guantes de Guarrotxena cuando la grada esperaba que Ñoño repitiera su gol al Amorebieta. Había dominio, el local, pero no fútbol. El Gernika defendía, nada más. Y se encomendaba a la fortuna. De ella pudo nacer su gol en un mal entendimiento entre Caneda y Miguel que acabó con una cesión de cabeza del primero, salida del segundo, y pérdida del balón por la línea de fondo, a escasos centímetros del poste izquierda. Segundos eternos los que vivió Las Gaunas.

El famoso runrún se dejó oír. Temor a no ganar a otro equipo peor clasificado, que además llegaba a la cita como farolillo rojo y con la etiqueta de no haber vencido ni un partido esta temporada. Caldo de cultivo propicio para agoreros, pesimistas e incluso cenizos. Sin embargo, la grandeza de un equipo se demuestra cuando los planes no se cumplen, cuando se gana sin jugar bien, cuando se decide el éxito en una acción aislada. Ñoño se subió al escenario para corresponder a la ovación. El parche táctico, retrasar a Olaetxea, se convirtió en gran acierto. Un balón largo a la espalda de la zaga acabó con el control orientado del gaditano dentro del área y posterior picada ante la salida de Garrantxo. Nueve minutos después, Olaetxea recuperaba y era Salvador el que metía el balón a la espalda de Lander. Corrió el vasco, pero menos que el andaluz. Esta vez no la picó, sino que le amagó al palo largo y lo sentó por el corto. Capote en mano en el festejo, Ñoño demostró que lo suyo es el fútbol, pero su alegría se había desbocado.

Sin fútbol de posesión, pero práctico, la UD Logroñés había finiquitado el partido en dos chispazos, como definió Sergio Rodríguez ambas jugadas. Suficiente. Incluso demasiado en partidos de esta categoría. El contragolpe es un recurso más y lo importante es saber administrarlo, al igual que es básico el balance goleador.

El runrún se suele cebar en muchas ocasiones con Miguel Martínez. Ayer volvió a sacar una fantástica mano. Expiraba el duelo, pero un 2-1 con trece minutos por delante hubiera sido agónico.