Fútbol. Segunda B La UD Logroñés regresa al inicio

Los 1.8 millones de euros aprobados el martes por los accionistas confirman el ascenso en la inversión experimentado desde el ejercicio 2014/15 | El conjunto blanquirrojo sigue elevando su presupuesto, que alcanza cifras de sus primeros años

JOSÉ MARTÍNEZ GLERA

Logroño

Jueves, 27 septiembre 2018, 17:43

logroño. La UD Logroñés ha regresado a su origen económico, el mismo con el que nació hace nueve años, al anunciar el martes un presupuesto de 1.8 millones de euros para la actual campaña. Después del punto de inflexión que supuso la campaña 2013/14, la entidad blanquirroja ha ido elevando sus partidas ejercicio tras ejercicio. Todo ello en busca del ascenso, pero también fruto de una mayor estructura, más próxima a la idea de club que a la de equipo único.

Félix Revuelta y el resto de los accionistas, pero básicamente él, aprobaron el martes por la tarde una inversión inicial para esta temporada de 1.8 millones de euros. Es la segunda partida más alta, en previsiones, de la entidad en sus diez temporadas de vida. Todas, salvo una, se han cerrado con déficit.

Josip Visnjic disfrutó del privilegio de ser el primer entrenador en la historia de este club y también de un presupuesto de 1.8 millones de euros. «Cometimos muchos errores en la primera campaña», admitió meses después Revuelta. Los gastos se dispararon en aquel ejercicio hasta los 2.16 millones de euros, con una pérdidas de 1,14 millones.

El propietario de la entidad apostó por mantener el ritmo inversor en la campaña 2010/11, de nuevo con Visnjic en el banquillo, aunque fue despedido en el mes de octubre y le suplió Nacho Martín. 1.9 millones de euros presupuestó la entidad en aquel año, si bien su estructura no era tan ambiciosa como la actual.

La tercera campaña, 2011/2012, aún soportó algunos fichajes del verano del 2009, con Carlos Rincón como ejecutor de los mismo. 2.3 millones de euros si el conjunto que entrenaba Nacho Martín se metía en play off de ascenso, que se veían reducidos a 1.89 millones si quedaba fuera de las cuatro primeras plazas. No se jugó play off.

Con Pepe Calvo al frente del equipo en la campaña 2012/2013 llegó el primer gran recorte. La cifras se rebajaron hasta los 1.48 millones, en caso de clasificarse para el play off de ascenso, y 1.11 millones si la temporada acababa tras el trigésimo octavo partido liguero. Pepe Calvo no concluyó la campaña y fue Raúl Llona el que se hizo cargo del equipo con el reto de salvar la categoría. A duras penas lo logró e inicio el 1 de julio la campaña 2013/14.

En ésta se produce el gran punto de inflexión económico. Después de cuatro ejercicios económicos deficitarios, Félix Revuelta fijó el presupuesto en 817.525 euros. Casi un millón menos que en la primera temporada. Fue la primera vez que bajó del millón, aunque no la única, porque el propietario dotó al primer proyecto de Carlos Pouso, en la campaña 2014/15, de una partida de 900.000 euros. Ese capital le sirvió al técnico vasco para jugar el primer play off de ascenso en la historia de la entidad.

A partir del segundo año de Carlos Pouso en la entidad, el presupuesto ascendió. El de la campaña 2015/16 se cifró en 1.264.000 euros. La UD Logroñés jugó por segundo año consecutivo el play off de ascenso. El aumento de los ingresos se tradujo en la ruptura de la dinámica de pérdidas en la que vivía la UD Logroñés. 81.119 euros de beneficio. Además, Revuelta solicitó permiso a los accionistas para llevar a cabo una ampliación de capital de 2.000.000 euros con el fin de dotar de liquidez al club para comprar los terrenos en los que edificar la comentada Ciudad Deportiva.

El tercer y último año de Carlos Pouso se presupuestó en 1.396.000 euros. Más dinero, aunque en lo deportivo se retrocedió. No se jugó el play off de ascenso. La campaña que se ha cerrado recientemente gozó de 1,65 millones y ha contemplado un déficit de 50.172 euros. Por quinta temporada consecutiva, el conjunto riojano vuelve a incrementar su partida, hasta los 1,8 millones. Como el primer año de vida, pero como club, no como equipo.