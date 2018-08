La UD Logroñés nace de sus dúos Rayco celebra uno de sus goles en Anguiano con Vitoria y Rubén Martínez. :: sonia martínez Sergio Rodríguez prueba diferentes emparejamientos y ya se pueden esbozar algunas uniones reales para la liga M. GLERA LOGROÑO. Martes, 7 agosto 2018, 18:30

Sergio Rodríguez suele dejar siempre pinceladas en sus comparecencias públicas. Sabe en todo momento lo que quiere decir y dice realmente aquello que le interesa transmitir. Después de cuatro partidos y de repartir minutos casi a partes iguales, sí es cierto que el técnico va ofertando algunas variantes. «Hemos aguantado diez minutos más porque queríamos ver ciertas combinaciones de jugadores y de posiciones», decía el preparador tras el encuentro contra el Castilla, el pasado sábado.

En ese encuentro, el técnico cambio a nueve de sus once jugadores en el descanso, pero dejó sobre el césped a César Remón y Borja Sánchez. Once minutos más. Luego les suplieron Guille Cabrera y Adrián, respectivamente. El movimiento fue interesante. Remón formó en el doble pivote con Andy, algo que no había sido habitual, mientras que por la derecha se ubicó Rubén Martínez; Borja Sánchez se cambió a la banda izquierda y Olaetxea y Ander Vitoria quedaron como hombres más adelantados en un esquema que está más próximo al clasicismo del 4-4-2. En este y en anteriores compromisos.

Así, Sergio Rodríguez ha ido probando diferentes combinaciones de jugadores, sobre todo dúos, a lo largo de esta pretemporada en la que Miguel Martínez e Iván Buigues se han repartido los minutos a partes iguales en la portería.

En la zaga, el técnico ha emparejado a César Caneda con Miguel Santos frente al Alavés y Castilla y también ha emparejado al vitoriano con Pablo Bobadilla contra Alavés y Haro. Caneda no jugó en Anguiano y ante el Castilla se unió a Mikel Santamaría por primera vez en pretemporada. Cuando firmó el navarro, se le presumía titular junto al veterano central. Además, ambos completaron juntos más de treinta encuentros en Santander en la temporada 2015/16. Y si se busca una tripleta, Santos, Caneda y Paredes han compartido minuto en Anguiano y Las Gaunas.

Los emparejamientos en ambos carriles también resultan determinantes en muchas ocasiones. Sincronización en los desdoblamientos y en las coberturas. Sergio Rodríguez ha emparejado a Javi Flaño en tres ocasiones con Rubén Martínez (Alavés, Anguiano y Castilla), mientras que por la izquierda Paredes y Ñoño han formado juntos ante Haro y Castilla. En ambos conjuntos ha marcado el jugador andaluz. Paredes también ha sido guardaespaldas de Adrián en los dos primeros compromisos.

El juego por el centro del campo deja múltiples combinaciones en las que Lander Olaetxea pasa por ser su jugador más polivalente. Carles Salvador y Andy Rodríguez han jugado juntos frente al Alavés y el Haro; Salvador ha formado con su amigo César Remón ante Anguiano, en la segunda mitad, y el propio Remón se ha emparejado a Olaetxea en el final del encuentro contra el Alavés y el inicio del choque en Haro. Andy y Remón suman únicamente once minutos como dupla.

Olaetxea se presentó en Laguardia jugando como mediocentro. Repitió días después en El Mazo y desde esa posición se sumó al ataque y marcó el primero de los seis goles. Sin embargo, en Anguiano y en Logroño ofertó otro papel. En ambos jugó como segunda punta. En el primero, de Marcos André; en el del pasado sábado, de Ander Vitoria. Y por supuesto, cae a banda para defender si uno de los jugadores de esa posición necesita la cobertura.

En punta de ataque, Vitoria y André no han coincidido juntos sobre el césped. Se repite la historia de Andy y Remón. Vitoria formó pareja con Rayco en la segunda mitad de Laguardia y en la primera de Anguiano, Y Rayco jugó junto al brasileño frente al Haro y ante el Castilla. Como pasa en la zaga, en ataque también se ha establecido un trío -Ñoño, Rayco, Vitoria- en dos ocasiones: Alavés y Anguiano.