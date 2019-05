FASE DE ASCENSO La UD Logroñés inicia su tercer intento de ascenso en Badajoz El conjunto pacense llega al 'play off' después de protagonizar una segunda vuelta de 40 puntos y un espectacular esprint final Los riojanos se medirán en primera ronda a un rival que hace de su fuerza defensiva una gran virtud JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 21 mayo 2019, 08:15

El 6 de septiembre del 2010, Badajoz y UD Logroñés se enfrentaron por primera y última vez en su corta historia. Ganaron los riojanos aquel partido de Copa que les abrió las puertas de su eliminatoria con el Valencia. El próximo fin de semana vivirán su segundo envite; y al siguiente, el tercero. Badajoz y Logroño, las ciudades, estuvieron unidas por el fútbol en los últimos años del pasado siglo, pero aquel fútbol desapareció. Este Badajoz data del año 2012; y este Logroñés, del 2009.

«Algo sabemos del Badajoz, porque le hemos visto en dos ocasiones a lo largo de la temporada y en los próximos días sabremos más de él. Al final, da igual un adversario que otro, aunque sí que es cierto que el Badajoz llega al 'play off' en un buen momento y después de protagonizar una temporada de menos a más», decía ayer Sergio Rodríguez tras conocer el adversario en suerte.

CD. BADAJOZ uNacimiento. Campo Nuevo Vivero Puntos 66 uPosición 4 Partidos ganados 19 Partidos empatados 9 Partidos perdidos 10 Goles a favor 44 Media 1.15 Goles en contra 31 Media 0.81

UD Logroñés y Badajoz han protagonizado una temporada similar. Ambos vivieron un mal inicio de campaña, aunque en tierras extremeñas fueron menos pacientes que a orillas del Ebro. Patxi Salinas inició el proyecto, pero le apearon de él en la novena jornada, tras perder el equipo en casa con el Linense y ocupar plaza de descenso. La UD Logroñés bebió ese amargo trago en la quinta jornada, tras caer en Calahorra, pero Félix Revuelta no sólo no prescindió de su entrenador, sino que reforzó su figura al apoyarle sin fisuras.

El francés Mehdi Nafti se hizo cargo del equipo tras la destitución de Salinas. Como futbolista, disfrutó del fútbol francés, inglés, griego y español; como entrenador, su experiencia se reducía a Marbella y Mérida. Sus números han sido fantásticos. Ha logrado 57 puntos en veintinueve partidos, pero sobre todo ha protagonizado una segunda vuelta espectacular, con la consecución de 40 puntos repartidos en doce victorias y cuatro empates. A ellos se suman tres derrotas. En la vigésima novena jornada, el Badajoz estaba a nueve puntos de la cuarta plaza.

Quienes han visto al Badajoz en acción hablan de un equipo de ritmo bajo de fútbol, aunque Sergio Rodríguez no coincide en esa apreciación. La climatología no ayuda. Para ese fin de semana se esperan temperaturas que pueden alcanzar ya los 35ºC. Sí que es cierto, a tenor de sus números, de que se trata de un bloque de muy diferente comportamiento dependiendo de dónde juegue. En el Nuevo Vivero ha sumado 41 de sus 66 puntos, ha perdido sólo dos partidos y, sobre todo, ha encajado únicamente ocho goles de los que ha recibido a lo largo de la temporada el riojano Kike Royo, que defiende su portería. Pero hay más datos que destacan su fuerza defensiva: no ha recibido gol alguno en trece de esos partidos ante su afición. El número se amplía a diecisiete en la suma global de la temporada.

Lejos de Badajoz sí que varía su rendimiento. Jugará el segundo encuentro en Las Gaunas. Veinticinco puntos sumados, con un bagaje de siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Y, sobre todo, es un conjunto mucho más frágil, pues ha encajado más goles (23), de los que ha recibido (19).

La contratación de Nafti aportó regularidad al equipo. Su llegada al grupo de los mejores se produjo después de encadenar catorce partidos sin perder (diez victorias y cuatro empates) entre la vigésimo segunda y trigésimo cuarta jornadas. Lo que parecía un milagro no era tal y el Badajoz se metía entre los cuatro primeros. Así, y tras ganar al Almería B (1-2) en la trigésimo cuarta semana de competición liguera, el Badajoz superaba al UCAM Murcia y se ubicaba cuarto, plaza en la que ha concluido la campaña.

Con una defensa muy potente liderada por el riojano Kike Royo en la portería, destaca en ataque jugadores como Ferrón y Eder, dos gigantes que superan ampliamente los 180 centímetros de altura y que suman entre ambos 20 goles, al cincuenta por ciento. Mehdi Nafti apuesta por un fútbol de velocidad por las bandas, con Higón por la derecha y Martín por la izquierda. Once goles más entre ambos (6 y 5, respectivamente). En las acciones a balón parado, amen del potencial de sus arietes, cuenta con César Morgado, central que ha anotado cuatro goles.

