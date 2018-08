SEGUNDA DIVISIÓN B La UD Logroñés inicia su sueño más real Jaime Paredes intenta robar el balón en un rondo en el entrenamiento del viernes. :: díaz uriel Los riojanos abren su décima temporada en un escenario inédito como es el de Durango JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Viernes, 24 agosto 2018, 23:55

logroño. «Hablar de ascenso y de 'play off' antes de empezar me parece ridículo. Vamos a ir día a día. Veo a la plantilla ilusionada, con muchas ganas de que salgan las cosas bien y para eso, hay que trabajar duro. Y que, en momentos puntuales, te acompañe la suerte, el acierto. Pensar en play off y ascenso nos puede volver locos. La temporada es una carrera de fondo».

Primera advertencia de Sergio Rodríguez a pocas horas del inicio de la décima temporada en la historia de la UD Logroñés. Campaña que ha despertado una expectación propia de sus primeros meses de vida gracias una magnífica pretemporada. Ocho partidos, ocho victorias... cero puntos. Es la lectura más realista en una campaña en la que el técnico apunta a ser más «práctico» que «preciosista» después de temporada y media en la categoría. Aquí se trata de llegar entre los cuatro primeros a la línea de meta y, si es posible, primero después de una maratón de partidos en la que un esprint puntual tiene el valor que le otorgan siete días.

Que Sergio Rodríguez cuenta con una plantilla muy completa, quizá la más redonda de la década, es una realidad. Dos jugadores por puestos significa descartar. Tarea ingrata. Hoy el que se queda en la grada es Antonio Asencio, Ñoño, uno de los jugadores y goleadores destacados de la pretemporada. Molestias físicas, si bien ayer completó en el entrenamiento matinal en el Mundial'82.

Ñoño, destacado durante estas semanas, se pierde el partido por unas molestias físicas

La campaña se presenta apasionante porque a la ilusión que emana desde el césped se añade comenzar desde lo desconocido. Es la primera vez que la UD Logroñés visita Tabira, recinto durangués que da cobijo a un equipo que en pocos meses celebrará su centenario. Ahora bien, es un conjunto recién ascendido que ha pasado trece años en Tercera. Mal número para los supersticiosos, pero a veces la fortuna juega con las cifras.

La Cultural, sin embargo, no juega con las suyas. No se abandona al azar. Su plantilla es la misma, salvo por tres jugadores, que la del pasado ejercicio. Alegrías económicas, las justas. Trabajo, trabajo y más trabajo. Y crecer, pero sin estirar más la manga que el brazo. Mentalidad vasca. Sin esfuerzo no hay recompensa. Sudor. No hay otra vía hacia el éxito.

El conjunto de Igor Núñez plantea un escenario interesante para la UD Logroñés. Juega de memoria después de cuatro años bajo la misma batuta y, además, como los riojanos apuesta por tener el balón y tocarlo desde el inicio hasta el final. Filosofía alejada de otros equipos del entorno, pero que el año pasado le permitió eludir la derrota en treinta y uno de los treinta y ocho encuentros ligueros. Así, los riojanos deberán arrebatar el balón a los vascos, porque es como se sienten cómodos, con el cuero en su poder, aunque también apelan a la presión alta y al robo cercano al área para dar el golpe de gracia a su adversario. Fórmulas no le faltan, como ha quedado patente a lo largo de estas seis semanas previas, pero lo vivido no deja de ser un ensayo y hoy es el estreno de temporada.

Por otro lado, Rodríguez sabe que el compromiso es peligroso. A la UD Logroñés se le exigirá ganar por trayectoria, aspiraciones y porque el rival es un recién ascendido. Ganar es la obligación. No hacerlo rozará la decepción para un equipo de múltiples variantes, pero sobre todo para una afición que vuelve a creer en su conjunto.

El técnico cerró la sesión de ayer conversando con Marcos André. Labor psicológica. Jugará Ander Vitoria escoltado por Rayco, con Borja Sánchez y Rubén Martínez en bandas. La manija la asumirá Andy y Carles Salvador, mientras que la zaga y la portería parecen ofrecer menos sorpresas, aunque en este equipo no es fácil adivinar su once y menos en un ciclo en el que elegir alineación es más difícil que nunca.