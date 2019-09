UD Logroñés y Haro se enfrentan a lo desconocido Ambos equipos se miden esta tarde por primera vez, si bien la exigencia es mayor para los logroñeses | Capitalinos y jarreros llegan al partido después de no ganar en la primera jornada y con menos bajas en los locales que en los visitantes | Te lo contamos en directo desde las 18.45 horas JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Domingo, 1 septiembre 2019, 09:36

UD Logroñés y Haro Deportivo protagonizan esta tarde en Las Gaunas (19.00 horas) un enfrentamiento histórico para ambos, pues jamas se han medido en competición oficial. Para el cuadro jarrero supone, además, regresar al Municipal en Segunda División B quince años después de su última visita. Y a todo ello, además, se suma que ambos contendientes son riojanos por lo que el derbi está servido. Puntuar es bueno para los blanquinegros tras caer frente al Athletic B el pasado domingo; los de Sergio Rodríguez necesitan algo más que el punto, necesitan ganar porque tampoco lo hicieron en la primera jornada. Ambos se enfrentan a lo desconocido. Se conocen por informes y partidos vistos, pero no por la pelea en primera persona. Todo un reto.

«Los derbis son partidos diferentes», decía Sergio Rodríguez. Él lo sabe mejor que nadie porque el año pasado, en plenas fiestas mateas, vivió lo que era un derbi, en aquel momento contra el Calahorra. Recién ascendido también, lo que a juicio del preparador, da los equipos que gozan de esa condición «un plus de motivación». En Calahorra estuvo a punto de caer la guillotina sobre su cuello. Por cierto, que la UD Logroñés jugará en La Planilla en siete días.

Sin embargo, esa es otra historia. Sergio Rodríguez ha citado a los diecinueve jugadores de los que dispone, con las incorporaciones de Gorka Pérez y del portero Sub'23 Pablo Fid, que ayer vivió su primer entrenamiento con la camiseta blanquirroja. El técnico hará un descarte minutos antes del inicio del compromiso, si bien no se esperan grandes cambios respecto al once que empató en Ibaia. Aun así, Ander Vitoria podría sumarse al once inicial. «Ha costado digerir (el empate) por cómo se dio el partido», admitía Sergio Rodríguez en referencia aquel compromiso.

El técnico espera a un adversario de «mucho rigor defensivo y solidario», aunque el domingo encajó cuatro goles con excesiva facilidad que cuando sale al ataque es «peligroso», sobre todo a la contra, pero y también a balón parado. De hecho, marcó de falta su único gol frente al Athletic.

Un buen equipo, en suma. Lo mismo que piensa Aitor Calle, pero de la UD Logroñés. Intercambio de alabanzas. El técnico jarrero no duda en afirmar que el cuadro blanquirrojo está «preparado para mejorar lo del año pasado» e incluso eleva su objetivo. «Esto implica no sólo jugar el 'play off', sino ganar la liga», añade antes de calificarle de bloque «muy potente, veterano, experto y con muy buenos jugadores». Argumentación que permite a Calle transferir todo el peso del resultado a los inquilinos de Las Gaunas. «La presión la tienen ellos y nosotros intentaremos traer algo positivo», sentencia.

A diferencia de la UD Logroñés, el Haro acude a la cita con diferentes bajas. No podrá contar con Pirri e Iván Arana, ambos lesionados, ni con Edu Medrano, jugador cedido por el equipo capitalino, y que incluyó en su contrato la famosa cláusula del miedo. De esta forma, Aitor Calle podría repetir la defensa que se enfrentó al Bilbao Athletic con la duda en el lateral derecho, donde podría jugar de inicio Kevin Calle. Otra de las interrogantes se centra en la medular. Mantener a Facu y Monterde en el doble pivote o incluir a Josua. En el ataque, Valiño podría ser una de las novedades por banda derecha, mientras que en el área el senegalés Ibra podría debutar con el Haro para aprovechar su velocidad en el contragolpe.

Quien sí tiene segura su presencia sobre el césped de Las Gaunas es Fermín Sobrón, ex portero de la UD Logroñés y que vivirá un partido diferente. «Vuelvo a mi casa y es especial. En la UDL jugué partidos muy bonitos, además de dos 'play off'. Aprendí mucho, pero este domingo voy con la intención de que el Haro haga un buen partido», admite el bañejo.