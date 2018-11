Miguel Sola | Entrenador del CD Calahorra «Si logramos continuidad en el juego tendremos opciones de ganar siempre» Miguel Sola da instrucciones a sus defensas durante el entrenamiento de ayer. :: sergio martínez El técnico incidió en una visión más positiva de su último partido y aludió a la intensidad como clave para ganar al Barakaldo SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 11 noviembre 2018, 10:46

La última comparecencia de Miguel Sola fue dura y crítica. El pasado domingo, el Calahorra acababa de empatar ante el colista, la Cultural de Durango, después de un partido entregado pese a las ventajas. Sin embargo, el entrenador realiza ahora un análisis en frío valorando los aspectos positivos y aludiendo a la necesidad de contener los errores. El Barakaldo, el próximo rival, será una prueba aún más dura, recalcando Sola que la intensidad será clave para tener opciones ante un rival competitivo de principio a fin del partido.

- La última actuación dejó mal sabor de boca. ¿Cómo se ha analizado a lo largo de la semana?

- No jugamos a nuestro nivel, pero viendo después el partido te das cuenta de que es difícil no haberlo ganado. No es que fuéramos claramente superiores pero sí que en cuanto a ocasiones y juego estuvimos por encima de ellos. No lo ganamos porque en esta categoría los errores se pagan, y fueron dos clamorosos en jugadas de estrategia. No nos hicieron muchas más. Seguramente en otras circunstancias jugando igual lo mismo hubiésemos ganado.

- ¿Qué conclusiones positivas ha sacado del empate?

- Que hicimos 20 o 25 minutos de mover el balón rápido, que es lo que queremos, y que si seguimos con esa línea de juego estoy convencido de que volverá la senda del triunfo. Tenemos que sacar lo positivo y conclusiones de lo malo que también hubo. Lo peor fue que en un momento perdimos el balón, aunque no totalmente. Tuvimos un 60% de posesión, por lo que hubo diferencia, pero nos gusta tenerlo con la velocidad de juego y movilidad de los 25 primeros minutos. Si somos capaces de lograr continuidad en el juego tendremos opciones de ganar siempre. En el aspecto negativo, tenemos que pensar que cuando cometemos errores debemos tener concentración máxima para que no sea ocasión de gol.

- Uno de los aspectos destacables fue el cambio en el centro del campo, con Almagro y Goñi.

- Hay mucha competencia en esas posiciones. Yo sigo dándole vueltas para tratar de buscar jugadores que manejen bien las situaciones en el centro del campo, porque es donde se cuece todo el fútbol, donde puedes dominar y te pueden dominar. Necesitamos jugadores que además de trabajo sepan tener el balón y leer el partido. No voy a cansarme hasta encontrar lo que parezca lo mejor. Tenemos muchas alternativas, jugadores muy distintos, y vamos probando, unos días sale mejor y otros no tanto. Para eso están los entrenamientos y los partidos, para ir sacando conclusiones, nada tiene claro, podremos alternar mucho.

- Partido fuera y ante el segundo, ¿cómo se afronta?

- Lo haremos como una oportunidad de sumar los tres puntos. Quiero que nos pongamos a su nivel de trabajo porque sino no podremos competir. Que el que salga al campo lo de todo porque ellos son muy intensos y tenemos que estar a ese nivel. Es lo que estoy diciendo toda la semana a los jugadores, tenemos que competir, que apretar y disputar cada jugada como si fuese la última. A partir de ahí, hacer nuestro fútbol porque cuando tenemos el balón podemos hacer daño a cualquier equipo, pero si no nos ponemos a su nivel de disputa nos van a ganar todas las acciones. Quiero que podamos competir.

- ¿Qué tipo de equipo es el Barakaldo?

- Lo bueno que tiene es que es un equipo sólido, no hace un fútbol exquisito quizás, pero si que son competitivos cien por cien. Tres jugadores ya han cumplido ciclo de tarjetas y quiere decir que van a todas las jugadas con una intensidad máxima. Juegan cada partido como si fuese el último y esa intensidad es lo que les ha dado resultados porque además tienen jugadores de calidad. Por ello es lógico que ganen tantos partidos, aunque sea por un resultado ajustado, pero eso es saber competir y lo hacen perfectamente.