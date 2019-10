CD CALAHORRA «Llegará un mejor fútbol, pero ahora nos interesan los resultados» Miguel Sola, en un momento del entrenamiento del día de ayer. / sergio martínez Miguel Sola | Entrenador del CD Calahorra El técnico valoró la competitividad del equipo antes del duelo frente al Izarra, que jugó también el jueves la Copa SERGIO MARTÍNEZ Logroño Sábado, 5 octubre 2019, 08:42

Sin tiempo para celebrar el pase la siguiente ronda de la Copa Federación, mucho menos para descansar, el Calahorra enfila su siguiente parada del curso. No pueden lamentarse demasiado los rojillos, y es que su rival, el Izarra, se encuentra en la misma situación: también tuvo eliminatoria copera, en la que venció al Llanes. Pero se pedirá algo más al Calahorra mañana, y es que regresa a La Planilla con ganas de ofrecer a su afición algo más que resultados, aunque Miguel Sola recalcó ayer que eso es lo importante en este momento de la temporada. El buen fútbol, acabará llegando.

La plantilla rojilla vivió ayer un entrenamiento relajado, con mayor intensidad para los que acumulan menos minutos y de recuperación para los más habituales. Refresco antes de la última sesión, esta mañana, en la que Miguel Sola dará los apuntes necesarios de cara al partido ante el Izarra. La eliminatoria del jueves en La Salera fue intensa y exigió a los riojabajeños. «Hicimos el partido que teníamos que hacer. Íbamos a sufrir, a trabajar, a hacer un partido serio y a pasar la eliminatoria. Sabíamos que el Náxara iba a dar el mil por cien y exigirnos», analizó ayer el técnico rojillo.

Pasada página, el Calahorra vuelve a centrarse en la competición liguera frente a un rival que dibuja una trayectoria de más a menos. Ganó al Leioa y al Barakaldo en la segunda y tercera jornada, pero en las dos últimas las cuenta por derrotas. Pese a todo, Miguel Sola avisó de que será un partido en el que no resultará sencillo brillar: «Ninguno de los dos vamos a estar al cien por cien físicamente. Cuando tenemos partidos entre semana lo más importante es ser inteligentes, leer bien el partido y sacar los tres puntos». Al Izarra lo definió el técnico rojillo como un equipo «aguerrido y duro, con una entrega máxima».

«Tenemos que seguir jugando con intensidad, concentración y capacidad de defender desde arriba»

Miguel Sola valoró por otra parte los números del equipo en el aspecto defensivo. El Calahorra continua invicto después de seis jornadas y solamente ha encajado dos goles, algo que debe suponer un aliciente más que una presión añadida: «Tenemos que seguir jugando todos días con intensidad, concentración y capacidad de defender desde arriba. Es bueno saber que estamos bien, que somos competitivos y fiables para, a partir de ahí, seguir creciendo».

El Calahorra, sin embargo, no está mostrándose fluido con la posesión ni demasiado imaginativo en ataque, algo que se refleja en los cinco únicos goles a favor que ha anotado. Sola reconocía esta situación, aunque matizándola: «Sí que se nos puede pedir más con balón. Pero es nos está pidiendo intensidad, buen juego, defender bien, atacar... Nosotros somos los primeros que nos exigimos y creemos que tenemos que mejorar en esa y otras facetas, pero no desde la ansiedad ni la precipitación». Además, el técnico recalcó las necesidades actuales del equipo y su rendimiento: «Al equipo no le podemos exigir más, está dando todo y trabajando y compitiendo al cien por cien. Ya llegarán momentos de un mejor fútbol pero lo que no es interesa ahora son los resultados».