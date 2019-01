La llegada del central aún tendrá que esperar Martes, 15 enero 2019, 23:50

Era clave para Miguel Sola y la dirección deportiva rojilla reforzar en este mercado invernal la parcela defensiva del equipo, quizá la que peor está respondiendo a tenor de los resultados y de los 30 goles que el Calahorra ha encajado en la primera vuelta del campeonato. Además de la presentación de Sergio Benito, se esperaba que el club anunciase ayer la contratación de un central para su defensa, pero no fue así, ya que las negociaciones todavía no están cerradas. La llegada del lateral Regino no supone que el Calahorra haya apartado la búsqueda de un central para su defensa, por lo que todavía se esperan más movimientos en el mercado invernal rojillo y que esa pieza que falta llegue al equipo en la próxima semana.

Por otra parte, la plantilla del Calahorra disfrutó ayer de su día de descanso semanal, y retoma hoy los entrenamientos con la novedad de Sergio Benito, que comenzará a conocer a sus compañeros y el trabajo de Miguel Sola. También se espera que se reincorpore hoy el tocado Txomin Barcina, mientras que mañana la novedad en la sesión rojilla será Regino, que viaja hoy desde Cádiz a La Rioja.