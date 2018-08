SEGUNDA DIVISIÓN B Sin licencia para el relajamiento Ñoño busca el desborde por la izquierda ante la Peña Sport. :: Miguel Herreros Pese a la victoria, el técnico avisa de que la falta de intensidad hace que los rivales se crezcan Sergio Rodríguez reclama mayor concentración de la UD Logroñés ante rivales como la Peña Sport MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Lunes, 13 agosto 2018, 00:28

La Unión Deportiva Logroñés derrotó el sábado a la Peña Sport por 1-2. Sin embargo, su entrenador, Sergio Rodríguez, no se fue conforme de Tafalla. Al técnico, que es muy exigente, no le gustó la actitud del equipo, sobre todo en el primer tiempo. En concreto, el míster echó de menos más intensidad de salida y una mayor concentración.

De hecho, pese a dominar el encuentro, la UD Logroñés se mostró bastante despistada en el área rival ante un adversario de entidad menor (la Peña Sport militará esta temporada en la Tercera División navarra). Tal es así que los blanquirrojos desperdiciaron una docena de ocasiones. Y en la primera que tuvo la Peña Sport, en un contraataque muy bien ejecutado y con una exquisita definición, encajaron el primer tanto del partido. «Cuando un equipo no sale con la concentración e intensidad necesaria, el otro equipo te puede plantear problemas. Jugamos contra un equipo de Tercera División, en teoría más débil que nosotros, y especialmente en la primera parte el hecho de no ir al cien por cien y no competir ha provocado que el partido se iguale más de lo esperado», apuntó el técnico.

A su juicio, la UD Logroñés no jugó bien ante la Peña Sport. «Le faltaron muchas cosas. Y en el descanso todos éramos conscientes de que el equipo no ha tenido ritmo, no ha estado con la intensidad necesaria, no ha estado fuerte en los duelos individuales», opinó el preparador. «Son cosas que pasan en este tipo de partidos. Teníamos una fatiga importante, pero no son excusas», añadió. Sergio Rodríguez destacó que de todas estas experiencias se aprende. «Si no estás al cien por cien las cosas cuestan».

Lo positivo del caso es que la UD Logroñés supo reaccionar a tiempo. Consiguió empatar en el 54 gracias a un disparo lejano de Marcos André y marcó el gol del triunfo un minuto antes de expirar la segunda parte, gracias a una buena jugada personal de Rayco. «Hemos sido capaces de cambiar el chip, de aumentar la intensidad, hemos hecho las acciones a todos los niveles mejor y eso nos servirá para tener en cuenta este día».

Otra de las buenas noticias del encuentro ante la Peña Sport fue el debut de Víctor López. «Es un jugador muy vertical, que va muy bien al espacio. Pero también debe mejorar cosas, adaptarse al resto de compañeros, que es algo lógico».