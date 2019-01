La lesión de Alain Barrón podría condicionar las bajas del mercado invernal Hoy se conocerán los resultados de las pruebas realizadas al interior, lesionado en la rodilla ante el Tudelano S.M. LOGROÑO. Sábado, 5 enero 2019, 13:45

Las lesiones son el mal del deporte y Alain Barrón está sufriéndolo en las últimas semanas. El interior vasco se tuvo que retirar en el último partido del año, ante el Tudelano, pese a que intentó mantenerse en el campo al no tener el Calahorra más cambios disponibles. Barrón se marchó aquejado de la rodilla y no sólo no ha podido regresar con el equipo a los entrenamientos sino que los primeros pronósticos parecen preocupantes al tratarse de una zona delicada y en el día de hoy se anunciarán los resultados definitivos de su lesión.

Esta circunstancia puede condicionar las bajas que debe dar el Calahorra en los próximos días si desea, tal y como confirmó Eduardo Arévalo, realizar más incorporaciones en el mercado invernal. Una lesión de larga duración del centrocampista dejaría libre su ficha para realizar ese remplazo. Sea cual sea el resultado de las pruebas, Barrón es uno de los candidatos a abandonar el equipo, ya que es el jugador que ha contado con menos minutos en esta primera vuelta.

En aquel partido ante el Tudelano también cayó lesionado Txomin Barcina, afectado en los isquiotibiales y que no se ha podido reincorporar aún a los entrenamientos. Las pruebas arrojaron pese a todo un resultado positivo, ya que el interior riojano no sufre rotura por lo que su regreso al grupo será a buen seguro la próxima semana.

Movimientos en Torrelavega

Por otra parte, la Gimnástica de Torrelavega, próximo rival del Calahorra, también está realizando movimientos en su plantilla. Los delanteros Barbero y Cagigas han rescindido su contrato con el club cántabro, que ha realizado su primera incorporación con Ramiro Mayor. Se trata de un central de 27 años que se encontraba sin equipo después de militar la temporada pasada en la UD Logroñés, donde una lesión dio por zanjada su temporada en febrero.