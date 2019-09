Fútbol | Haro Deportivo Lecea apunta a titular en Salamanca ante las dudas de Armando y Javi Duro Lecea entrenando. : / DONÉZAR Pirri aún no ha podido debutar, y Armando fue baja contra el Burgos. El jugador valenciano será duda para este fin de semana Ó. SAN JUAN Sábado, 14 septiembre 2019, 09:24

Uno de los objetivos de Aitor Calle esta temporada es que cualquier jugador sienta que pueda ser titular. El año pasado, las lesiones enseñaron al técnico vizcaíno a que todos los jugadores tienen que ser importantes si se quieren obtener los objetivos.

Esta temporada, los problemas físicos se están concentrando en el centro de la defensa. Pirri aún no ha podido debutar, y Armando fue baja contra el Burgos. El jugador valenciano será duda para este fin de semana, y se suman los problemas físicos que arrastra esta semana Javi Duro.

Con este panorama, parece segura en Salamanca la participación de Simón Lecea. El joven jugador riojano procedente del Betis en calidad de cedido, tuvo que jugar el pasado fin de semana contra el Burgos. Pisculichi y Toché, con experiencia en Primera División, y con el doble de años que el jugador criado en la cantera del Berceo, estaban en frente, pero Lecea no se arrugó cuajando una gran actuación. «El míster me dijo el primer día que no se iba a fijar en mi edad. Él confía en todos los jugadores», indicaba Lecea, que en referencia a su actuación contra el Burgos destaca: «Estoy muy contento por el debut, hice lo que mandaron, estuve muy seguro, sin nervios y tuve la suerte de que Duro, mi compañero en el centro de la defensa, me hizo el partido más fácil».

Lecea llegaba poco antes de comenzar la temporada, y como él comentó, «la adaptación ha sido muy fácil gracias a todos los compañeros». Ahora, las circunstancias le sitúan como uno de los actores principales del equipo. «Aitor siempre nos dice que tenemos que estar los máximos posibles y siempre enchufados para que cuando nos toque jugar estemos al cien por cien», afirma Lecea.

Respecto al partido de este domingo, el defensa central de Sotés, asegura que «sabemos que va a ser un partido complicado y estamos trabajando muy duro. Unionistas nos va a apretar, su afición aprieta mucho, y somos conscientes de que su mal inicio no refleja la calidad de este equipo».