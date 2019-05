Fútbol | Segunda B «A lo largo de la temporada hemos conseguido ser un equipo capaz de jugar a más de una cosa» El técnico pone «una nota alta» a sus jugadores y avisa de lo difícil que será vencer al Izarra, «un equipo muy distinto al de la primera vuelta» Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL ELOY MADORRÁN Logroño Sábado, 11 mayo 2019, 08:47

Las cuentas salen. Más allá de que la UD Logroñés finalice la temporada en el segundo o en el tercer puesto, ya es momento de poner nota a una campaña que comenzó torcida, muy torcida, y que se ha ido enderezando hasta lograr el primer objetivo: disputar el 'play off'. «Al equipo le pongo una nota alta. La temporada ha sido de menos a más. Empezamos con muchas dudas. Creo que se generó un entorno demasiado prometedor en la pretemporada y luego, en los cinco primeros partidos que no nos salieron las cosas bien, parecía que se había acabado la temporada», explicó Sergio Rodríguez.

«Pero hemos conseguido -prosigue- darle la vuelta. Al principio, con mucho trabajo porque nos costaba sacar los resultados. Jugábamos de una manera en la que primaba lo defensivo y salíamos a partir de transiciones. Luego, a lo largo de la temporada, con los resultados y las buenas sensaciones, hemos conseguido ser un equipo capaz de jugar a más de una cosa. Hemos tenido partidos para jugar asociativos, hemos tenido partidos para utilizar las transiciones... En ese sentido hemos ido creciendo y ahora estamos en un buen momento y sabemos que estamos en lo definitivo»,

Unas de las constantes durante toda la temporada ha sido la unión del vestuario. En las duras y en las maduras, la plantilla y el cuerpo técnico de la UDL ha mantenido siempre una buena relación. Sergio Rodríguez lo sabe y lo valora, aunque prefiere dejar el protagonismo en los futbolistas: «Parte sí me siento porque soy el entrenador. Pero nosotros siempre hemos sido conscientes de que los que consiguen las cosas son los futbolistas. Estamos orgullosos de pertenecer al equipo, pero ellos son los importantes y los que nos llevan a conseguir estas cosas. Estamos orgullosos, pero sobre todo de compartir con ellos este año».

«A veces llegas al final con los deberes hechos muy pronto y es complicado gestionarlo»

«Queremos sacar los tres puntos para seguir con opciones de hacernos con la segunda plaza»

Lo cierto es que no está siendo una semana fácil en la UD Logroñés después de confirmarse la grave lesión de Miguel Martínez de Corta. El técnico reconoce que el equipo está afectado, pero toca seguir hacia adelante: «El equipo está bien. Evidentemente con la triste noticia de Miguel, que esperábamos que fuese algo menos pero al final se ha confirmado una lesión grave, algo ha cambiado. A parte de eso, bien porque sabemos que el de Gobela fue un buen partido, acabamos contentos. Pero ahora toca el Izarra».

En cuanto al partido de mañana en Las Gaunas, a nadie se le escapa de que se trata de una cita «muy especial» porque es el último encuentro de la temporada regular en casa. El Izarra es un rival peligroso pues comparece necesitado de puntos para llevar a buen puerto la huida de los puestos de descenso. «Sabiendo que va a ser un partido difícil porque ellos tienen mucho en juego. Pero nosotros, evidentemente también. Queremos sacar los tres puntos para seguir con opciones de hacernos con la segunda plaza», apunta Rodríguez.

Para el técnico de la UD Logroñés, el Izarra que va a ver el público de Las Gaunas mañana no tiene mucho que ver con el de la primera vuelta. La llegada del técnico riojano Diego Martínez ha cambiado al equipo, que suma ocho jornadas sin perder y ha salido de los puestos de descenso. Los blanquirrojos se mentalizan para enfrentarse a un Izarra más peligroso: «Es un equipo que ha cambiado respecto a lo que le vimos en la primera vuelta. Antes era un conjunto muy directo, especialmente en su campo, dominando las segundas jugadas. Y eso lo hacen bien. Y siguen haciéndolo bien. Pero creo que Diego les ha impregnado de otra idea. Son capaces de tener juego asociativo y van alternando las dos. Es un equipo más imprevisible en ese sentido. Las transiciones las está dominando bien y se encuentra en un buen momento de forma».

Todos son titulares

A dos partidos de terminar la liga regular y clasificado ya para disputar el 'play off', Sergio Rodríguez administra su plantilla como si se tratase de una partida de ajedrez. Minutos para unos, descanso para otros. Pero siempre con la misma intensidad en el campo. Así ocurrió en Gobela y así sucederá mañana. «Este fin de semana sacaremos el equipo que creamos que puede poner las cosas difíciles al Izarra para intentar ganar el partido. Sabemos que si no ganamos, la segunda posición va a ser casi imposible. No vemos al equipo como titulares y no titulares [...] En ese sentido sí que confiamos en todos porque todos nos han confirmado que podemos confiar en ellos», confirma.

Preguntado por sus preferencias acerca de llegar con los objetivos cumplidos a las últimas jornadas de competición, el entrenador de la UD Logroñés tiene claras sus preferencias: «Yo prefiero llegar peleando sobre todo porque esta capacidad que tenemos en la plantilla para que cualquiera pueda jugar te permite repartir minutos. A veces llegas con los deberes hechos muy pronto y es complicado gestionarlo». «Yo creo que así no cambias el chip -continúa- y sigues compitiendo hasta el último momento, que es lo que vas a tener que hacer en el 'play off'. Me gusta más esta opción que la de estar hace tiempo con el objetivo cumplido».