CD CALAHORRA Lanzados a por los 40 puntos Yasin lanza una pelota en un partido de béisbol jugado en el entrenamiento del jueves. / Sergio Martínez El Calahorra busca dar un paso casi definitivo hacia la permanencia ante un difícil Barakaldo SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 31 marzo 2019, 09:58

Los 40 puntos suponen una barrera psicológica clave para cualquier equipo que luche por la permanencia. Es la primera meta, aún insuficiente pero fundamental para encaminarse a poner la guinda a la temporada, más aún cuando quedan tantas jornadas para culminarla. Hace pocas semanas resultaba inverosímil pensar en que el Calahorra pudiese alcanzar esa barrera a estas alturas, pero dos victorias en las últimas tres semanas le han dado a los rojillos la oportunidad de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia esta tarde ante el Barakaldo (17.00 horas, La Planila), un equipo que trae buenos recuerdos.

Hace media temporada, en Lasesarre el Calahorra cambió el rumbo. De ser un equipo fiable en casa e inofensivo a domicilio pasó a sumar más puntos como visitante. Ante el Barakaldo logró la primera victoria lejos de La Planilla en un partido que sirve de importante lección de cara al de esta tarde. Frente al conjunto fabril el Calahorra fue un bloque compacto, sólido y efectivo, que ganó la partida tanto con balón como sin él al segundo en la clasificación, que hasta ese momento se mostraba invencible en su campo. Un 1-2 muy recordado con goles de Eduardo Ubis y Adrien Goñi, dos de los buques insignias del actual Calahorra.

Mucho han cambiado las cosas desde aquel partido. El Calahorra soñaba entonces por escalar a las posiciones de cabeza, mientras que hace menos de un mes se acercaba peligrosamente al descenso tras empatar contra el Arenas. La situación es más tranquila ahora, con 37 puntos, cinco por encima de la promoción y siete del descenso, a escasos pasos de la permanencia. Las últimas tres semanas han dado un nuevo aire al Calahorra. En primer lugar por las victorias frente al Izarra y la Cultural de Durango, con algo de fortuna y en el tiempo descuento, pero son seis puntos al fin y al cabo, y en segundo por la gran imagen ofrecida hace dos jornadas en La Planilla frente al Racing, que pudo ganar por la mínima y con un polémico penalti.

Sola ha convocado a sus 17 jugadores disponibles y al mediocentro del filial Bruno Meoqui

Miguel Sola recalcaba el pasado jueves la importancia que tendría el sumar 40 puntos todavía con siete jornadas por delante. Dejaría la salvación en la mano de los rojillos. Pero la dificultad es enorme, no sólo porque el Barakaldo sea el cuarto clasificado y uno de los mejores visitantes del grupo, sino por las numerosas bajas que ha sufrido en los últimos quince días el Calahorra. La semana pasada fueron Regino y Alberto Morgado los que se despidieron de la temporada, mientras que en esta ha sido Javi Barrio el que ha sufrido la misma mala fortuna con una rotura de menisco que le obliga a pasar por el quirófano. Tres defensas menos, quedando en cuadro una parcela que deja poco lugar a la imaginación. Yasin, Cristian, Echaide y Pereira formarán la zaga esta tarde. No hay más.

Eduardo Ubis también causa baja, a la espera de conocer el alcance de sus problemas en los isquiotibiales, dejando en la delantera a Manjón y Samuel como opciones para el día de hoy. Podrían formar los dos en la punta o regresar el Calahorra a su habitual sistema con un atacante y tres jugadores por detrás. Las lesiones han obligado a Miguel Sola a convocar a sus 17 jugadores disponibles, además de Bruno Meoqui, mediocentro llegado al filial en el mercado de invierno.

El Barakaldo, por su parte, sabe que no puede confiarse en La Planilla. Los vizcaínos están firmando una segunda vuelta de campeonato irregular en la que han perdido posiciones aunque aún mantienen con holgura el 'play off' y la pasada semana tuvieron un nuevo aviso con la derrota sufrida ante el Sporting B en Lasesarre. Se trata de un equipo práctico y que buscará en La Planilla aprovechar sus oportunidades y ganar la batalla del centro del campo y la intensidad al Calahorra, que últimamente está aprendiendo bien esa lección. Los de Miguel Sola se encuentran ante la oportunidad de dar un enorme paso hacia su objetivo y cerrar así un mes de marzo sobresaliente. La permanencia nunca se ha visto tan cercana y llegado este punto no es el momento de fallar.