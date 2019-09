«Se nos juzga por los puntos, no por el trabajo» Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés «Somos conscientes de que tenemos que hacer un buen partido para ganar en Salamanca» JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 20 septiembre 2019, 11:29

«Mensaje muy claro el que ha lanzado esta mañana Sergio Rodríguez ante el partido que le espera a la UD Logroñés en Salamanca este domingo. No quiere brotes de euforia y que se puede pensar que tras ganar a la Cultural todo será más sencillo. El técnico prepara cambios, no descarta a nadie y advierte del «poder» del conjunto charro cuando salta al césped del Helmántico.

«Preparamos el partido como uno más, pero el hecho de haber sumado los tres primeros puntos da cierta tranquilidad, aunque al acercarse el compromiso aumenta la intranquilidad. Somos conscientes de que tenemos que hacer un buen partido para ganar en Salamanca», apunta en su primera respuesta antes de reiterar que a su equipo se le mide por «los puntos, no por el trabajo», aunque «tener unas buenas sensaciones» se bueno para «creer en el proyecto».

Según Rodríguez, el conjunto salmantino «se ajusta un poco» al perfil de la UDL, «de capital de provincia y que sale de unos malos años». «Cultural y Burgos están por encima de nosotros, al menos a nivel presupuestario, mientras que se puede decir que el Salamanca está a nuestro nivel», diferencia.

Lo cierto es que el Salamanca es un proyecto con muchas novedades este año y, además, convulso en el banquillo. Ganó los dos primeros encuentros, empató el tercero y acabó goleado el cuarto. «Es un buen equipo, con una masa social que tira de él y agresivo en la presión. Son muy buenos en el juego directo, sobre todo si juegan con dos delanteros. Es intenso, potente, en especial en casa, donde lleva el peso del partido y genera ocasiones», detalla el técnico, que incluye en esos «dos delanteros» al riojano Eduardo Ubis, que el año pasado le marcó por partida doble con la camiseta del Calahorra.

Ese conocimiento del rival contrasta con el silencio en torno al equipo propio. Silencio interesado, lógicamente. A estas horas, Rubén Miño no está descartado. «Baja segura, ninguna. Tenemos varios jugadores que se pueden caer de la citación. Vamos a esperar a mañana sábado. Miño sufre una microrrotura y aunque todo apunta a que no podrá jugar, vamos a esperar. El futbolista que juega en la jornada cinco, debe estar en plenas condiciones. No vamos a arriesgar con nadie. Míchel [Zabaco] lleva un par de días entrenándose a un ritmo medio, pero hay que esperar. Juegue quien juegue, son los adecuados», relata.

Y de jugadores al sistema. En los dos últimos partidos con más fuerza por dentro que por fuera, si bien Salamanca puede marcar un cambio de estilo. «En estos dos partidos anteriores lo veíamos claro. Tenemos una idea sobre el compromiso de este domingo, pero nosotros no pensamos solo en el inicio del mismo, sino en su totalidad. Hay veces que nos interesa desgastar el encuentro y si no hemos logrado ventaja introducir gente. En ocasiones apelamos a un perfil más de ataque por dentro y en otras, de mayor contención», comentaba Rodríguez.

La cuestión es si mantendrá ese trivote (Errasti, Andy y Olaetxea) o apuesta por una medular más ofensiva teniendo en cuenta que el Salamanca asume el peso del partido en su campo. Lo que tiene claro el técnico es que los goles encajados no son el detonante del trivote. «No resta soltura ni alegría. Tenemos que mejorar individual y colectivamente, pero no debemos tener miedo a afrontar los ataques, sino que debemos ser agresivos ofensivamente para defender atacando», señala antes de admitir que de reducirse el número de tantos encajados. «En el primer gol de la Cultural no hay mucha fortuna con el rechace previo y el segundo es una acción individual. Creo que en el funcionamiento estuvimos bastante bien, aunque debemos seguir trabajando para ser más fuerte que el rival en situaciones dentro del área», concluye.