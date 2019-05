La UDL se la jugará el domingo a las 19.30 horas Aficionados en el campo de Las Gaunas. / Sonia Tercero Los riojanos defenderán en Las Gaunas el 0-1 logrado en Badajoz VÍCTOR SOTO Logroño Lunes, 27 mayo 2019, 14:49

Para lograrlo, desde la entidad se hace un llamamiento a la afición. El coste de las entradas será de 15 euros para los socios de Palco y Preferente (con la posibilidad de adquirir otra al mismo precio hasta el sábado a mediodía). Los no socios deberán abonar 30 euros. En los fondos, los socios deberán pasar por taquilla (10 euros, con la posibilidad de comprar otra entrada al mismo precio) y los no socios pagarán 20 euros. Con las mismas condiciones de adquiriri un billete suplementario se venderán las entradas de juvenil (7,5 euros para los socios; 15 para los no socios) e infantil (5 euros; 10 no socio). Mientras, a Badajoz irán 500 localidades de adulto (20 euros) y 100 para niños (10 euros).

Las entradas se pondrán a la venta el miércoles en taquilla, con horario aún por determinar. El club confía en la respuesta del público para alcanzar la segunda ronda del 'play off' de ascenso y para eso ha lanzado esta mañana también un video promocional con el que animar a llenar Las Gaunas y reeditar el ambiente vivido hace unos días en el Nuevo Vivero, donde el Badajoz consiguió llevar a más de 12.000 espectadores al estadio.