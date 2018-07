El jugador se ejercita y guarda silencio

Marcos André se sabía protagonista en la jornada de ayer. Sabía que era atractivo para la cámara fotográfica y por momentos la evitaba. El nombre del brasileño está encima de la mesa de la Cultural y UD Logroñés.

El delantero se ejercitó con el resto de sus compañeros. Mañana y tarde, pues ayer tocaba sesión doble, algo que no es muy habitual. Mirada perdida, alguna que otra broma, sonrisas y fútbol, por supuesto. Lo que pase por su mente queda para él, pero ayer no habló.

Y no habló porque la entidad no le permite hacerlo, prefiere que guarde silencio ante lo que está sucediendo. Una manera de intentar calmar un momento en el que en León dicen que han llegado a un acuerdo con el futbolista y que negocian con el Celta. Y en Logroño no saben nada de la Cultural, aunque son conscientes de que se está moviendo para llevarse a un jugador de proyección que en octubre cumplirá 22 años.

«Tiene contrato en vigor», recuerdan desde el club a pie de campo, mientras el futbolista mira de reojo a la cámara inmerso en sus ejercicios de estiramientos. El entrenamiento toca a su fin y desaparece entre una nube de compañeros. El vestuario es su refugio para terminar un día que puede haber sido mucho más intenso en las entrañas del club que fuera... sobre todo si existe ese acuerdo del que hablan en León y del que la UD Logroñés asegura no saber nada.

Cuando Marcos André debutó en la UDL, en Segunda B, tenía muy claro qué esperaba de su futuro. Era un desconocido que había llegado de Vigo. Tenía 20 años, pero con 14 ya se fue de casa para jugar a fútbol. Tiene claro que su futuro está marcado por dos sueños: ser futbolista y traerse a su familia a vivir a Europa desde Brasil. Era lo que aquel niño de San Luis anhelaba.

Sus sueños se pueden extrapolar a muchos jugadores, que ven en Europa la solución a sus problemas, la realidad a sus ilusiones. Y para lograrlos, además de ser futbolista se necesita dinero y la Cultural tiene la caja llena tras el descenso.