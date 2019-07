Fútbol | Segunda B La UDL inicia hoy la renovación de Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez charla con Félix Revuelta. / Antonio Díaz Uriel Ambas partes están en sintonía y se espera que la negociación sea rápida ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 4 julio 2019, 09:23

Mucho trabajo de despacho con poca traslación al aficionado. Aunque hay muchas ganas entre los seguidores de la UD Logroñés de conocer la composición del equipo para esta temporada, los responsables de la entidad dosifican la información con cuentagotas. Cualquier filtración podría echar al traste operaciones prácticamente hechas. De ahí que Guerreros, Lasheras y compañía anden con pies de plomo.

Según ha podido saber Diario LA RIOJA, hoy está previsto que la entidad y Sergio Rodríguez inicien las conversaciones para la renovación del técnico. El responsable del primer equipo blanquirrojo ha concluido unas merecidas vacaciones y hoy está previsto que se reúna con Juanjo Guerreros para solucionar el asunto de su renovación.

El 3 de agosto, amistoso en Soria La UD Logroñés anunció ayer un nuevo amistoso de pretemporada. Además de contra el Racing el 10 de agosto, el equipo que entrena Sergio Rodríguez se enfrentará al Numancia, que también milita en Segunda División, el día 3 del mismo mes. El duelo arrancará a las 19.00 horas, en la Ciudad Deportiva 'Francisco Rubio Garcés' de Soria. Una buena piedra de toque para comprobar el estado de forma de los riojanos contra un rival de superior categoría.

Lo cierto es que aunque todavía no está firmada, ambas partes esperan que no haya problema en cerrar la continuidad del técnico. El propietario de la UD Logroñés, Félix Revuelta, ya dejó claro que cuenta con Sergio Rodríguez para esta campaña. Y, por el otro lado, el entrenador no ha escondido que «no hay cosa más bonita que trabajar para intentar ascender con el equipo de tu tierra».

Aunque Rodríguez vivió un inicio de temporada muy accidentado, que a punto estuvo de costarle el puesto en la quinta jornada, supo rehacerse y llevar a la UD Logroñés hasta el tercer 'play-off' de su historia. Los riojanos superaron la primera eliminatoria contra el Badajoz (victoria 0-1 en el Nuevo Vivero y 3-3 en la vuelta, en Las Gaunas). Sin embargo, su sueño se truncó en la segunda ronda, contra el Hércules de Alicante. Los riojanos cayeron 3-1 en el Rico Pérez y no pudieron remontar en el partido de vuelta (0-0).

Por tanto, los resultados justifican el hecho de que Sergio Rodríguez disfrute de una nueva ocasión de seguir mejorando los resultados hasta llegar al ansiado ascenso.