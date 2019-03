SEGUNDA DIVISIÓN B La UDL inicia su asalto a la segunda plaza Olaetxea y Rubén miran fijamente al balón durante un rondo / Justo Rodriguez Los riojanos reciben al Leioa en su primer domingo con opciones reales de adelantar al Mirandés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Domingo, 24 marzo 2019, 09:48

Hay partidos que no se olvidan. Y victorias. Y derrotas. Pocos se acordarán del encuentro que protagonizaron en noviembre Leioa y UD Logroñés en Sarriena, aunque es difícil olvidar que aquel día la UDL encajó dos goles en los dos primeros minutos. Algo muy poco habitual en el mundo del fútbol y más en un momento en el que los riojanos apenas encajaban goles. De hecho, el cuadro vasco es uno de los pocos que puede presumir de haber batido a Miguel Martínez en dos ocasiones. El once riojano perdió aquel día y puso fin a la reacción que había arrancado con el triunfo sobre el Real Unión en la sexta jornada. Ahora bien sólo fue un paréntesis, porque a aquel compromiso le siguieron cuatro triunfos y un empate hasta caer en Miranda de Ebro.

La actual UD Logroñés, más fiable que aquella, no quiere más paréntesis en su marcha hacia el play off de ascenso. Además, hoy es la primera vez que tiene la opción de concluir la jornada en la segunda plaza. Juega en Las Gaunas y en Anduva, aunque poco podrá hacer en tierras burgaleses. En Logroño decidirá; en Anduva será un espectador más, aunque expectante. Dos puntos separan a ambos, por lo que sólo será segunda si gana y cae el Mirandés ante la Gimnástica. «Nos centramos en el Leioa·, recordaba el preparador el viernes. En segundo plano queda la plaza de play off. «Cuando lo consigamos, algo que no está hecho y para lo que nos faltan muchos puntos, hay que pelear por estar lo más arriba posible», explicaba.

La UDL ha perdido un único encuentro en la segunda vuelta y desde su derrota en Anduva ha sumado 28 puntos, con el único lunar de haber vivido la derrota en Tudela. Y si los logroñeses caminan a golpe de empates y victorias, los vascos miran en el calendario para recordar la fecha de su último triunfo: el 20 de enero en Calahorra. Desde aquel día han vivido cuatro derrotas y otros tantos empates, aunque sus números también delatan su peligro lejos de Sarriena: 19 puntos logrados, repartidos en cuatro victorias y siete empates. Sólo ha perdido ante el Vitoria, Athletic y Racing, mientras que ha sido capaz de ganar en Irún, Amorebieta, San Sebastián y Calahorra.

Sergio Rodríguez y sus hombres tienen claro a quien se enfrentan. El Leioa sigue siendo un conjunto rocoso que no saldrá al césped de Las Gaunas a tumba abierta, sino con un mayor talante defensivo y con la confianza de que Yurrebaso (8 goles) y Luariz (5 goles) siembren el caos en una zaga en la que no estará Borja García a pesar de contar con el alta medica desde el jueves. No olvida tampoco el Leioa al riojano Fran Sota (7 goles).

Los blanquirrojos llegan al duelo en un fantástico momento anímico y también deportivo, pero conscientes de que la euforia no da puntos, sino que tiende trampas. Ahora bien, se ven obligados a romper su dupla atacante, pues Ander Vitoria se ha quedado fuera de la citación, al igual que Miguel Santos. El vasco dio un susto esta semana y Rodríguez apuesta por la precaución. «En esta fase de la temporada nada es tan definitivo como para correr riesgos», matizaba el técnico. Su ausencia abre la puerta a volver a ver a Rayco como segundo delantero y más centrado y ver como se resuelven las bandas toda vez que Ñoño regresa a la competición tras dos ausencias y se mantiene la pugna entre Paredes e Iñaki en la banda derecha. Incluso si Rodríguez da descanso a Carles Salvador. En Lejona jugó Lander Olaetxea en el círculo central y ahí brilló en posteriores encuentros. El de esta tarde es, sin duda, una incertidumbre que se resolverá minutos antes.