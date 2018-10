SEGUNDA DIVISIÓN B CD CALAHORRA Una inesperada pareja Xabier Cárdenas (d) pugna con Gabri en una acción del entrenamiento rojillo de ayer. :: sergio martínez Sergio Parla y Xabier Cárdenas han compartido el mediocentro rojillo en los cuatro últimos encuentros ligueros SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Jueves, 4 octubre 2018, 09:29

El Calahorra está mostrando en esta primera fase de la temporada una imagen distinta partido tras partido. Miguel Sola no sólo no repite alineaciones, sino que introduce numerosos cambios para dar minutos a todos sus jugadores y buscar una mayor competitivadad en el equipo. Sin embargo, el eje del Calahorra, la pareja de mediocentros, no ha cambiado en los últimos cuatro partidos de Liga. Sergio Parla y Xabier Cárdenas se han convertido en los dueños de la medular, sorprendiendo por su rendimiento, adaptación y por haber relegado al dúo formado por Almagro y Barace.

En Sarriena, en la segunda jornada del campeonato, surgió esa conexión. El partido ante el Leioa no iba bien, por lo que Miguel Sola introdujo a Cárdenas para formar junto a Parla una línea consistente sobre la que impulsar al equipo, que reaccionó con ese cambio y llegó a adelantarse en el marcador. Desde entonces, apenas se han separado unos minutos en Liga ante el Gernika en los que Parla fue sustituido.

En los cuatro últimos partidos de la competición regular el Calahorra ha formado con Parla y Cárdenas en el mediocentro. A ninguno de los dos se les esperaba como titulares durante la pretemporada. Sergio Parla ha participado en la posición de mediocentro a lo largo de su carrera, pero en el Calahorra principalmente había jugado como defensa central. Al comienzo del verano estaba destinado a esa posición, en la que tendría que luchar por la titularidad con Cristian, Duro y Barrio. La sobrepoblación de talento en el centro de la zaga y su versatilidad le trasladó a ese conocido puesto de mediocentro en los últimos partidos de la pretemporada.

La Liga arrancó con Parla jugando en la medular, asumiendo además la tarea de sacar el balón desde atrás, siendo el timón del Calahorra. Sólo ha dejado su puesto durante 17 minutos, convirtiéndose en el jugador rojillo que más ha participado en estas seis jornadas. Su titularidad estuvo al comienzo condicionada por la lesión de Xabier Barace, que se perdió las primeras semanas por un golpe y no ha logrado aún engancharse al ritmo del equipo.

Barace y Almagro parecían los titulares indiscutibles. En los dos últimos años habían sido fijos, trabajando mano a mano en el centro del campo de forma sobresaliente. En el caso de Almagro, un futbolista que se ganó los galones incluso para ser uno de los capitanes del equipo, ha ido perdiendo terreno en beneficio de Cárdenas. El joven futbolista guipuzcoano está destacando por su carácter y entrega, y pese a que semana tras semana se especula con la posibilidad de que vuelva a dejar su hueco en el once a Raúl Almagro, no está ocurriendo.

Ante el Gernika, el Oviedo B, la UD Logroñés y la Real Sociedad B, Parla y Cárdenas han sostenido al Calahorra, asumiendo quizá la tarea más difícil, tanto cuando las cosas funcionan como cuando no. Ambos tenían hace un par de meses otros roles asignados, pero son ahora la primera opción en el centro.