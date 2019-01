Iñaki vuelve a la UDL El lateral zurdo, el hombre que más partidos ha jugado con la UDL, firma hasta junio de 2020 LA RIOJA Logroño Lunes, 7 enero 2019, 10:34

La UD Logroñés ha comenzado la primera semana esta Navidad con energía: anunciando un fichaje a las diez de la mañana. Es una novedad para el equipo, pero en absoluto lo es para el club, porque se trata de un viejo conocido: Iñaki Sáenz, lateral zurdo, treinta años, cuatro temporadas en la UDL. El futbolista de campo que más partidos ha jugado con la camiseta del equpo blanquirrojo.

Iñaki llegó a la UDL en el verano del 2009 después de jugar dos temporadas en el Calahorra, en Tercera División, y se marchó cuatro años después, tras 132 partidos oficiales con su camiseta. Sólo Miguel Martínez, con 180 partidos sólo en liga, supera esa cifra.

El futbolista ya estuvo a punto de fichar por la UDL tras un periplo por tres equipos de Segunda (Rácing, Alavés y Tenerife), pero las negociaciones no llegaron a buen puerto porque el jugador quería seguir en la división de plata.

«En verano estuve hablando con la UDL, pero era muy pronto y mi intención pasaba por seguir en Segunda División. Luego no salieron las cosas como estaba previsto y la UDL ya tenía sus plazas cubiertas. No pudo ser», reconocía el jugador hace unos días. «Quería jugar en un equipo en el que estuviera motivado y en el caso de Segunda B había muy pocos sitios. Uno de ellos era el Logroñés, pero al final no se pudo concretar. Tomas decisiones buscando siempre lo mejor, pero a veces no son las mejores», incide.

Durante estos seis últimos meses ha estado entrenando con el Calahorra y trabajando con un entrenador personal para mantener la forma, pero sin poder jugar.

Ahora, Iñaki vuelve a la UDL como un jugador importante, y de hecho el club le ha firmado lo que resta de esta temporada y toda la que viene, hasta junio de 2020.