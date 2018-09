«Ahora es más importante el descanso que el entrenamiento» Sola en El Requexón. :: s.m. Miguel Sola Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ OVIEDO. Lunes, 24 septiembre 2018, 00:17

El técnico rojillo realizó una buena valoración del resultado conseguido y de la actuación de su equipo, que se tuvo que sobreponer a los esfuerzos acumulados.

- ¿Qué valoración hace del partido?

- Ha sido un partido de muchísima intensidad, ante un rival fresco, joven, atrevido y que domina el balón la mayoría del tiempo. Nosotros venimos de jugar domingo y miércoles... Hemos salido bien con el gol pero nos ha faltado más frescura para tener el balón y hacer daño. Ante un equipo así no queda otra que defenderte e intentar alguna acción a la contra. El Oviedo B me ha encantado, es muy buen equipo con grandes jugadores. Creo que el punto es bueno.

- El Oviedo ha demostrado una gran movilidad y ha exigido mucho al equipo.

- Está claro que no podíamos. Queríamos al final ganar pero no podíamos. Si tienes un equipo con estas características como rival y tú no estás fresco, lo normal es que te pases el partido corriendo detrás del balón. A nosotros nos gusta tener el balón pero hoy ha sido imposible. Nos ha tocado defender y a veces también hay que hacer esta labor, cambiar el chip y ponerse a lo que toca hacer en cada partido. A los jugadores no se les puede pedir más.

- ¿Valora el partido como un nuevo aprendizaje para el equipo?

- Sí, porque todos los partidos que hemos jugado hasta ahora han sido diferentes. Al final esto hace que el equipo siga creciendo porque habrá días que seremos más protagonistas con el balón pero en otros el contrario será mejor y tienes que adaptarte a esa circunstancia y saber lo que tienes que hacer en cada momento.

- ¿A qué se ha debido el cambio de los dos laterales?

- Morgado tenía un problema en el tobillo y Álvaro tenía una tarjeta y no he querido correr ningún riesgo. Ellos se han quedado con uno menos por eso, situaciones que hay que intentar evitar. Barace ha tenido problemas musculares también. Todos los esfuerzos que vas haciendo pasan factura y eso se veía en el campo, que nos faltaba frescura. Por eso hay que alabar al equipo pese a no estar bien físicamente.

- Al equipo le va a venir bien esta semana...

- Sí, ahora mismo para el equipo es más importante el descanso que el entrenamiento porque venimos de un mes en el que hemos tenido que jugar con una intensidad altísima si queríamos cumplir los objetivos que nos habíamos marcado. Hoy ha sido una prueba de muchísima exigencia y el equipo ha respondido, por lo cual sólo puedo felicitar a los chicos porque han hecho un gran partido teniendo al rival que teníamos delante.