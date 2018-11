«No imaginaba una reacción del equipo como ésta» Sergio Rodríguez sigue el partido desde la zona técnica. / Fernando Díaz El preparador concede a sus jugadores todo el mérito del cambio experimentado y confía en que el halago no lleve al equipo a la relajación JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Lunes, 26 noviembre 2018, 09:57

Admitía Sergio Rodríguez que no imaginaba un momento como el de hoy cuando en la jornada quinta sumaba la UD Logroñés tres puntos. Ahora disfruta. Ve a su equipo fuerte y comprometido y, mas allá de estar o no en 'play off', quiere que no abandone el camino que ha emprendido. En siete días repite en Las Gaunas.

- ¿Cómo valora el partido y el gol que ha supuesto la victoria?

- Mi discurso hubiera sido el mismo sin ese gol. Estamos mucho más contentos porque hemos ganado, pero el análisis es el mismo. Hemos hecho un partido muy completo. Hemos sabido entender a lo que debíamos jugar ante un rival que tiraba la línea muy adelantada y que achicaba mucho por dentro. Hemos tenido mala suerte porque erramos un penalti y tres ocasiones bastante claras. Aun así, mi discurso no hubiera cambiado.

- Hay partidos o victorias que se recuerdan más que otros. ¿Qué significa ésta a nivel anímico?

- Es un subidón. Desde que estoy aquí no había vivido algo así. Más bien al contrario, errar la oportunidad de gol o encajar al final. Estamos muy contentos por todos. Lo disfrutaremos dos días y pensaremos en otro partido muy importante.

- ¿Supone algo estar en 'play off'?

- Los puntos. Estar arriba siempre es bueno, pero aún no hemos pasado el ecuador de la competición. Sumar 25 puntos nos tiene que impulsar, no relajarnos. Ésta es la línea. Los catorces futbolistas que han jugado se han dejado todo el campo. No hemos estado acertados, pero lo importante es el comportamiento de los jugadores.

- ¿Le ha sorprendido la idea con la que llegaba el Vitoria?

- Ha hecho su partido. No ha generado en ataque, pero más por méritos nuestros que deméritos de ellos. No les hemos dejado salir a la contra. Es la segunda mitad han buscado que no se jugase y la verdad es que se ha jugado mucho menos de lo que se debiera haber jugado.

- Hace dos meses se veía este momento muy lejano. Han llegado y ahora el reto es mantenerse.

- Creo que tiene mucho mérito lo que hemos logrado, porque en la quinta jornada teníamos tres puntos. Y el mérito es el cambio tan radical y rápido que hemos experimentando. Hay que felicitar a los jugadores, porque el cambio lo han propiciado ellos. Aun así, queda mucho. No debemos relajarnos y tenemos que seguir trabajando como un equipo.

- Otro partido más con la portería a cero y ganando por la mínima. ¿Es lo que demanda la categoría?

- No lo sé. Nos adaptamos al rival, al campo, a la categoría... pero al final nos adaptamos al equipo que tenemos. El de este año es más vertical. Nos interesan los partidos de ida y vuelta porque tenemos gente para robar y salir. Lo bueno de este equipo es que puede ser versátil.

- Afrontaban dos encuentros en casa. ¿Éste marcaba el siguiente?

- Todos marcan. Ha perdido la Real, pero es un equipo dominador que vendrá a Logroño en busca del triunfo. Será un duelo muy difícil.

- No se ha sufrido, pero ha sido necesario llegar al minuto noventa.

- Nos ha faltado acierto, pero no me preocupa porque generamos más ocasiones que el rival. Tener nuestra portería a cero es mérito de todos los jugadores, mérito de equipo.

- ¿Imaginaba una reacción de esta envergadura?

- No me la imaginaba después del inicio de Liga. El mérito es dar este cambio radical en cuanto a lograr resultados y con tanta rapidez. Diez jornadas atrás teníamos mucha presión. Lo han logrado los jugadores y debemos tener la cabeza fría y mantenernos en esta línea.