UD LOGROÑÉS La hora de Ander Vitoria Ander Vitoria golpea el balón ante la mirada de Bijimine, en el entrenamiento de ayer. :: jonathan herreros El vasco declara sus «ganas» de marcar, asegura no sentirse incómodo en el equipo, pero admite que su situación no es fácil La lesión de André abre las puertas del once al vitoriano, que aun no ha marcado JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Viernes, 30 noviembre 2018, 15:46

logroño. «Alivio». Eso es lo que sentirá Ander Vitoria si marca el domingo en Las Gaunas. Alivio y «quitar hierro» a la situación que vive y que se ha trasladado a la afición blanquirroja porque esperaba de él goles. Llegaron, pero en pretemporada. En competición oficial, Vitoria no se ha estrenado. Este domingo puede tener una nueva oportunidad. La ausencia por lesión de Marcos André le puede llevar al once, experiencia de la que ha disfrutado en seis encuentros de los catorce jugados.

«Me cabrea la lesión de Marcos, porque es un compañero excelente y un jugador muy importante para el equipo. Ahora bien, esté o no Marcos, yo siempre quiero jugar porque es algo que desea todo futbolista. Si el míster me da la oportunidad, la afrontaré encantado, con ganas de hacerlo lo mejor posible y de marcar goles, que es lo que deseo», indica el delantero vasco.

Jugar el domingo parece lo lógico; no hacerlo supondría un mazazo anímico importante. Vitoria no suma muchos puntos, no ha participado en tres encuentros y sólo ha acabado tres de los once en los que ha participado. Una situación en la que quizá no pensaba cuando el 9 de julio aseguraba que Logroño «es un sitio exquisito para venir y jugar. Me encanta Las Gaunas y creo que este equipo merece dar un paso hacia adelante». «No me arrepiento de haber venido. Esa es la verdad. La gente de Logroño me gusta, el campo me parece espectacular. Cada vez que piso Las Gaunas sólo tengo ganas de jugar. Ahora bien, cuando te quedas en el banquillo no es fácil», admite.

El atacante está dispuesto a dar el paso definitivo. «El gol lo es todo para un delantero. Tengo muchas ganas de que llegue. No creo que haya perdido confianza, pero pasan las jornadas y ves que no entras en la dinámica todos los fines de semana. Al final, cuando llegue ese buen partido y el gol, todo cambiará. Hay que tener paciencia y no agachar la cabeza, porque si lo haces, estás fastidiado», incide.

Vitoria firmó por dos temporadas y lo hizo, según sus palabras, amparado en su «oficio, hambre y ganas de progresar». Meses después admite que «no es bonito jugar, no jugar, jugar...», pero descarta sentirse «incómodo» ni con sus compañeros ni cuando salta «en el once titular». Y tampoco desasistido dentro del área, aunque no le lleguen muchos balones. «Tenemos futbolistas que pueden jugar a pierna natural o cambiada, lateral que pueden colgar balones al área,... Cada uno tiene sus características. A mí me gusta ser un nueve de referencia y esperar la llegada de balones al área. Hay que seguir», apunta.

Seguir. Esa es la clave. Vitoria quiere sufrir la misma metamorfosis triunfal que ha experimentando la UD Logroñés. Cambios que, a su juicio, son imprescindibles para pelear con los mejores. «El equipo está bien ahora. Encajamos muy pocos goles y en esta categoría es fundamental. Para estar arriba hay que ser fuerte en casa y encajar el menor número posible de goles. El equipo es más sólido defensivamente y si nos toca a todos defender sin balón, lo hacemos. Y luego, tenemos calidad en ataque para aprovechar nuestras oportunidades. Hemos neutralizado con rapidez la derrota en Lejona. Cuando pierdes fuera de casa hay que pasar página y ganar el próximo partido. La victoria es lo que da confianza para seguir», afirma.

De momento, llega la Real Sociedad. Un equipo que no sabe cómo calificar, pero que engloba dentro del perfil de filial, es decir «cambiante» de una temporada a otra. «Conocemos el calendario que resta. Tenemos la Real y luego viajamos a Miranda. Hay partidos que tienes marcados en el calendario, pero al final los puntos valen lo mismo si los sumas contra la Real o contra el Mirandés. Vamos a pensar primero en el domingo y punto», finaliza.