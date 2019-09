El Haro va encontrando su once tipo en el inicio liguero

haro. Después de la pretemporada, los primeros partidos de liga, y el condicionante de las lesiones, Aitor Calle va definiendo lo que podría ser un once titular, por lo menos para esta primera parte de la liga.

Tras la derrota contra el Bilbao Athletic, Calle dio cierta continuidad al once titular que jugó y venció en Las Gaunas a la UD Logroñés. Sobrón, Loza, Armando, Duro, Facu, Monterde, Aimar, y Txema Pan, son los jugadores que han repetido titularidad, y salvo contratiempos de última hora, todo apunta a que sigan gozando de la confianza del míster.

La banda derecha y el ataque son las posiciones que modificó Aitor Calle en el partido contra la UDL. Kevin en el lateral, Valiño en el interior, y Unai en la punta, sustituyeron a Ibáñez, Urrecho y Bueno respectivamente. Precisamente, estas son las posiciones que más dudas presentan para Calle de cara el partido del sábado contra el Burgos. Una máxima del fútbol dice que cuando algo funciona no hay que tocarlo, y éste es uno de los motivos por los que el técnico podría repetir once. Sin embargo, no es descartable que Ibáñez pueda regresar a la alineación titular, o que Bueno recupere su posición como delantero centro. Su entrada dejaría en banda derecha un espacio para que se lo disputaran Valiño y Unai.

Parece poco probable que Calle introduzca más cambios. Jugadores como Armando, Duro y Loza rayaron a gran altura en Las Gaunas, al igual que el centro del campo, donde Facu y Monterde están protagonizando un gran inicio de liga. Aimar mejoró con respecto al debut contra el Bilbao, y Txema Pan sigue ofreciendo una batería de recursos y experiencia que está sabiendo utilizar en beneficio de su equipo.